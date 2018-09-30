سينغالي سبعيني ينتحر بدرب السلطان بالدار البيضاء ﻿

أقدم حاج سينغالي مسن في السبعينيات من عمره، على الانتحار مساء يوم الأحد بدرب السلطان بمدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي

أقدم حاج سينغالي مسن في السبعينيات من عمره، على الانتحار مساء يوم الأحد بمرس السلطان بمدينة الدار البيضاء.





وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن الرجل السبعيني يحمل الجنسية السينغالية وهو متزوج بامرأة مغربية تقطن بزنقة عمر الريفي بدرب السلطان.

كما أوضح ذات المصدر أن شهودا سمعوا مشادة كلامية بين الزوجة والهالك ، الذي عاد مؤخرا من زيارته لبلده السينغال، قبل أن يقدم مساء يومه الأحد، على الرمي بنفسه من الطابق الثالث ويسقط ببهو العمارة مقدما على الانتحار.

وحلت ''يضيف المصدر'' عناصر الشرطة القضائية والعلمية وعناصر شرطة المداومة إلى عين المكان وتم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي يوسف.