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البام بجهة الدار البيضاء يتبرأ من البرلماني السابق المعتقل في قضية تبييض الأموال

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 20:49 البام بجهة الدار البيضاء يتبرأ من البرلماني السابق المعتقل في قضية تبييض الأموال | بوليتيك
البام بجهة الدار البيضاء يتبرأ من البرلماني السابق المعتقل في قضية تبييض الأموال
تبرأ حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدارالبيضاء، من البرلماني السابق عن حزب الجرار بدائرة عين الشق ، المعتقل حاليا بالسجن المحلي عكاشة على ذمة قضية مالية خيوطها متشابكة.

شوف تيفي

تبرأ حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدارالبيضاء، من البرلماني السابق عن حزب الجرار بدائرة عين الشق ، المعتقل حاليا بالسجن المحلي عكاشة على ذمة قضية مالية خيوطها متشابكة.

وكشف صلاح الدين أبوالغالي، الأمين الجهوي لحزب البام بجهة الدار البيضاء، في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه ''أن المقاول والبرلماني السابق بعين الشق لم تعد له أي علاقة بالحزب.''

وأضاف البلاغ ''تداولت بعض الجرائد نبأ اعتقال أحد المقاولين بإقليم عين الشق، وحاولت بطريقة غير بريئة الربط بين هذا الشخص وحزب الأصالة والمعاصرة الذي كان عضوا فيه قبل سنوات ماضية''.

وأوضح الأمين الجهوي ''باعتباري أمينا جهويا للحزب بجهة الدار البيضاء سطات، وتفاديا لكل لبس، أؤكد للمنابر الإعلامية النزيهة ولكل من يعنيه الأمر، أن المقاول المعني بالأمر لا تربطه أية علاقة بالحزب منذ سنوات''، مشيرا إلى أن الشخص المعني ''ليست له أية مسؤوليات حزبية أو انتخابية باسم حزب الأصالة والمعاصرة جهويا أو وطنيا، واسمه غير وارد في قوائم الأعضاء الذين جددوا انخراطهم في الحزب بجهة الدار البيضاء سطات، منذ المؤتمر الوطني الأخير لـ 2016''.

معتبرا في ذات البلاغ أن ''إقحام اسم حزب الأصالة والمعاصرة في هذه النازلة، محاولة يائسة للمس بسمعة هذا الحزب الذي يناضل من أجل تطهير الحياة العامة بمحاربة الفساد وتفعيل القانون بشكل عادل ونزيه على كل المواطنين''.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب البام جهة الدار البيضاء البرلماني المعتقل قضية تبييض الأموال

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