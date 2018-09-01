اعتقال شخص هدد مسؤولة أجنبية عن معهد ثقافي بالقنيطرة عبر الفايسبوك ﻿

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع الجاري، شخصا من ذوي السوابق القضائية، وذلك من أجل الإشتباه بتورطه في توجيه رسائل إلكترونية تحمل تهديدات

شوف تيفي:

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع الجاري، شخصا من ذوي السوابق القضائية، وذلك من أجل الإشتباه بتورطه في توجيه رسائل إلكترونية تحمل تهديدات في حق المسؤولة عن معهد ثقافي أجنبي بالمغرب.

وجرى توقيف المشتبه به بمنزله بمدينة القنيطرة، وذلك تتويجا للأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية فور توصلها بشكاية الضحية، التي تلقت بتاريخ 24 شتنبر 2018 رسالة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي ''فيسبوك'' تتضمن تهديدات صريحة في حقها.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه به، الذي بدت عليه أعراض الخلل العقلي لحظة توقيفه، قبل أن تنفيها الخبرة الطبية التي أخضع لها لاحقا، قد عمد إلى تهديد المعنية بالأمر بسبب ما اعتبره تجاهلا منها لطلبات التوظيف التي سبق وأن تقدم بها للمؤسسة الثقافية التي تديره .

وقد تم وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء إجراءات البحث التي أخضع لها.''