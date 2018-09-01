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مستشارة بارزة لترامب تكشف عن تعرضها لاعتداء جنسي

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 20:07 مستشارة بارزة لترامب تكشف عن تعرضها لاعتداء جنسي | دولي
مستشارة بارزة لترامب تكشف عن تعرضها لاعتداء جنسي
كشفت كيليان كونواي المستشارة البارزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإحدى أبرز وجوه إدارته، عن أنها كانت ضحية لاعتداء جنسي دون مزيد من التفاصيل عن مرتكبه آو متى حدث ذلك.

شوف تيفي

كشفت كيليان كونواي المستشارة البارزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإحدى أبرز وجوه إدارته، عن أنها كانت ضحية لاعتداء جنسي دون مزيد من التفاصيل عن مرتكبه آو متى حدث ذلك.

وقالت كونواي في مقابلة مع المذيع جيك تابر في برنامج ''ستيت أوف ذا يونيون'' على شبكة ''سي.إن.إن'' اليوم الأحد، فيما كانت تدافع عن تعيين مرشح الرئيس دونالد ترامب القاضي بريت كافانو إلى المحكمة العليا.

وأضافت ''أشعر بتعاطف بالغ، بكل صراحة، تجاه ضحايا الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والاغتصاب''.

وتابعت بانفعال واضح ''أنا ضحية اعتداء جنسي. لا أتوقع أن يكون القاضي كافانو أو جيك تابر أو جيف فليك أو أي شخص مسؤولا عن ذلك. يجب أن تكون مسؤولا عن سلوكك الخاص''، دون مزيد من التفاصيل.

وأعرب المذيع تابر، الذي بدا عليه الاندهاش جراء إعلان كونواي، عن تعاطفه مع المستشارة الرئاسية، وقال ''إنها المرة الأولى التي اسمعك تتحدثين فيها عن أمور شخصية كهذه .. أنا آسف''.

وأشار الإعلامي تابر إلى أن كونواي تواصل العمل مع الرئيس ترامب، رغم توجيه العديد من مزاعم سوء السلوك الجنسي بحقه.

لكن كونواي المستشارة الرئاسية التي صرحت في وقت سابق من المقابلة إن الاعتداءات الجنسية تستخدم بشكل مسيس، دافعت عن موقفها، وقالت ''لا تخلط بين الأمرين وبالتأكيد لا تخلط بين هذا وما حدث لي''.

وتابعت ''لا تقحم ترامب بشكل دائم في كل ما يحدث في العالم''.

أما ترامب فقد أمر يوم الجمعة مكتب التحقيقات الفدرالي ''إف بي آي'' بإجراء مزيد من التحقيقات حول القاضي كافانو المتهم بارتكاب تجاوزات جنسية، ما سيؤدي إلى إرجاء تصويت منتظر في مجلس الشيوخ لتثبيته في المحكمة العليا.

وصادقت لجنة العدل في مجلس الشيوخ على ترشيح كافانو للمحكمة العليا، أول أمس الجمعة وذلك غداة الاستماع إلى شهادته وشهادة المرأة التي تتهمه بالتحرش بها جنسيا قبل 36 عاما، ووسط اتهامات متبادلة بين أعضاء الكونغرس.

 

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