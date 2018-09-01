 حصري...تفاصيل جديدة عن حادث محاصرة شابة على متن سيارة خفيفة للاشتباه بها في محاولة اختطاف طفلين بأحد الدواوير ضواحي أيت ملول ﻿
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حصري...تفاصيل جديدة عن حادث محاصرة شابة على متن سيارة خفيفة للاشتباه بها في محاولة اختطاف طفلين بأحد الدواوير ضواحي أيت ملول

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 19:58 حصري...تفاصيل جديدة عن حادث محاصرة شابة على متن سيارة خفيفة للاشتباه بها في محاولة اختطاف طفلين بأحد الدواوير ضواحي أيت ملول | حوادث و حقوق
حصري...تفاصيل جديدة عن حادث محاصرة شابة على متن سيارة خفيفة للاشتباه بها في محاولة اختطاف طفلين بأحد الدواوير ضواحي أيت ملول
توصلت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، بمعطيات خاصة وحصرية بخصوص ما يتم تداوله من طرف عدد من النشطاء الفيسبوكيين عن إقدام شابة على متن سيارة خفيفة على محاولة اختطاف طفلين صغيرين بأحد دواوير منطقة

شوف تيفي:القليعة

توصلت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، بمعطيات خاصة وحصرية بخصوص ما يتم تداوله من طرف عدد من النشطاء الفيسبوكيين عن إقدام شابة على متن سيارة خفيفة على محاولة اختطاف طفلين صغيرين بأحد دواوير منطقة القلعة بعمالة إنزكان أيت ملول ومحاصرتها من طرف مجموعة من الشباب والمواطنين.

وحسب مصادر قناة ''شوف تيفي''، فقد قدمت الشابة العشرينية إلى منطقة القليعة للبحث عن منزل جدتها الكائن بدوار ''السدرة بنعفر'' ونظرا لعدم معرفتها بمكان تواجدها ودرايتها بمسالك منطقة القليعة المتشعبة استوقفت طفلين صادفتهما في طريقها وسألتهما عن الاتجاه الذي ستسلكه للوصول لدوار ''سدرة بنعفر'' لتطالبهما بالركوب معها قصد إرشادها للدوار .

وأضافت ذات المصادر، أنه بعدما أوصلها الطفلان البالغان من العمر 9 سنوات و13 سنة لدوار ''السدرة بنعفر'' أنزلتهما من سيارتها الخفيفة واشترت لهما بعض الحلوى من أحد الدكاكين لتتفاجأ بأربعة شبان على متن دراجات نارية يلاحقانها وفرت هاربة بسيارتها، غير أن عدم درايتها بأزقة المنطقة حال دون فرارها ليحاصرها الشبان الأربعة واتهموها بمحاولة اختطاف الطفلين، وأخذوا في رمي سيارتها بالحجارة متسببين في تكسير وتهشيم زجاجها بمعية عدد من المواطنين الذين أثارهم الحادث وتجمهروا حول السيارة ظنا منهم أنها بالفعل كانت ستختطف الطفلين، وتسبب هذا الحادث في إغماء الشابة بعدما تم تعنيفها وفي حالة من الفوضى والرعب بالمنطقة.

هذا وفور علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية لعين المكان، وقامت بفتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات الواقعة، وذلك بالاستماع لعدد من الشهود، وكذا الشابة التي تم أخذ أقوالها هي الأخرى لمعرفة حيثيات وملابسات النازلة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أيت ملول حصري تفاصيل خاصة حادث محاصرة شابة متن سيارة محاولة اختطاف طفلين

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