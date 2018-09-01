سكاي نيوز عربية: التواطؤ بين ''البوليساريو'' و''حزب الله'' يشكل امتدادا لأصابع التخريب الإيرانية ومحاولة تجهيز التربة لزرع بذور الفتنة بمنطقة شمال إفريقيا ﻿

ذكرت قناة (سكاي نيوز عربية) أن التواطؤ بين حركة (البوليساريو) الانفصالية و(حزب الله) اللبناني الموالي لإيران، يشكل ''امتدادا لأصابع التخريب الإيرانية، حيث تحاول طهران تجهيز التربة وزرع بذور الفتنة

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ذكرت قناة (سكاي نيوز عربية) أن التواطؤ بين حركة (البوليساريو) الانفصالية و(حزب الله) اللبناني الموالي لإيران، يشكل ''امتدادا لأصابع التخريب الإيرانية، حيث تحاول طهران تجهيز التربة وزرع بذور الفتنة والشقاق'' في منطقة شمال إفريقيا .

وأبرزت القناة التي تبث من أبوظبي، في تقرير إخباري اليوم الأحد، سلطت فيه الضوء على مضامين مشروع قانون أمريكي قدمه أعضاء من الكونغرس بشأن التواطؤ بين جبهة ''البوليساريو'' الانفصالية و''حزب الله''، أن إيران ''تنطلق من توظيفها لأي نزاع أو خلاف لمحاولة النفخ في نيرانه حتى الاشتعال، لتوجد لنفسها موطئ قدم''.

واعتبرت قناة (سكاي نيوز عربية)، أن ''التسلل الإيراني إلى الصحراء المغربية يعد نموذجا للممارسات الإيرانية في مناطق عدة'' ، موضحة أن إيران تستخدم في حالة الصحراء المغربية ''نفس أذرعها وأدواتها، مليشيا (حزب الله) وهي حلقة الوصل الإيرانية مع جبهة (البوليساريو ) الانفصالية''.

وأشارت القناة إلى أن مليشيا (حزب الله) تؤدي لإيران ''نفس الأدوار التي تقوم بها في سوريا والعراق واليمن في الشرق''، مضيفة أن طهران ''تدفع اليوم غربا في اتجاه شمال إفريقيا سعيا إلى خلق المناخ المناسب لتغلغل إيراني''.

وأكدت القناة، من جهة أخرى، أن مشروع القانون الأمريكي يؤكد الدعم الكامل لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية باعتباره حلا جديا وواقعيا ،وكذا للمغرب باعتباره شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وفي ضمان الاستقرار في شمال افريقيا.

وقال رئيس المركز المغربي للدرسات الاستراتيجية محمد بنحمو في تصريح لذات القناة: '' إن مشروع القانون الأمريكي يأتي ليؤكد كل ما قدمه المغرب من أدلة وبراهين على تورط إيران في قضية الصحراء المغربية وكذلك استخدام ذراعها (حزب الله) في تواطؤ مع الجبهة الانفصالية (البوليساريو) لزعزعة الأمن و الاستقرار في شمال إفريقيا''.

و أضاف بنحمو أن مشروع القرار الأمريكي يؤكد متانة العلاقات المغربية الأمريكية واستراتيجية هذه العلاقات والدور الذي يضطلع به المغرب في تعزيز الأمن في القارة الإفريقية بصفة عامة وشمال إفريقيا على وجه التحديد.

وكان العضو الجمهوري بالكونغرس، جو ويلسون، وكذا زميليه كارلوس كوربيلو (جمهوري)، والديمقراطي جيري كونولي، في سابقة بالكونغرس الأمريكي، قدموا مشروع قانون بمجلس النواب، يؤكدون فيه مجددا على العلاقة التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، ويدينون فيه التواطؤ بين حركة البوليساريو الانفصالية وحزب الله، وكذا مرامي إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة شمال إفريقيا وغيرها.