مؤلم وبالصور..تشييع جنازة الطالبة اللي قتلها شاب أمام كلية مكناس ﻿

تم قبل قليل من يومه الأحد، تشييع جنازة ''الطالبة'' التي سقطت أمس السبت، ضحية جريمة قتل بشعة، بطلها، شاب وجه لها أكثر من 20 طعنة أمام بوابة كلية مولاي إسماعيل بمدينة مكناس.

''شوف تيفي''

تم قبل قليل من يومه الأحد، تشييع جنازة ''الطالبة'' التي سقطت أمس السبت، ضحية جريمة قتل بشعة، بطلها، شاب وجه لها أكثر من 20 طعنة أمام بوابة كلية مولاي إسماعيل بمدينة مكناس.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن جثمان الراحلة، تم تشييعه إلى متواه الأخير بمقبرة مولاي إدريس زرهون، بحضور أصدقائها وزملائها الطلبة وأفراد أسرتها، حيث عبر الجميع عن حزنهم الشديد لأنها راحت ضحية جريمة بشعة وهي ما تزال شابة في عمر الزهور.

تجدر الإشارة إلى أن شابا يدرس بالسلك الخامس، أقدم أمس السبت،على قتل شابة، رفضت الارتباط به، حيث اعترض سبيلها، ووجه لها بدم بارد أكثر من 20 طعنة، لتسقط أرضا جثة هامدة غارقة في بحر من الدماء.