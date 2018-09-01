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رجال الحموشي يفككون عصابة تعترض سبيل المواطنين وتسلبهم ممتلكاتهم بمراكــش

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 19:15 رجال الحموشي يفككون عصابة تعترض سبيل المواطنين وتسلبهم ممتلكاتهم بمراكــش | حوادث و حقوق
رجال الحموشي يفككون عصابة تعترض سبيل المواطنين وتسلبهم ممتلكاتهم بمراكــش
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية 12 بمدينة مراكش، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية 12 بمدينة مراكش، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأفاد بلاغ صادر عن خلية التواصل بولاية أمن مراكش، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأحد، أن تحرك عناصر الأمن جاء على إثر تلقي شكاية في سرقة دراجة نارية مقرونة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض ضد أربعة جناة مجهولين.

وأضاف البلاغ أن العناصر الأمنية كثفت من تحرياتها الميدانية، مستثمرة أوصاف الجناة المضمنة في شكاية الضحية مما مكنها من تحديد هوية اثنين من الأضناء قبل أن تتمكن من إيقافهما في ظرف وجيز متلبسين بحيازة الدراجة النارية المسروقة بحديقة منزل أحد الموقوفين وقد تم عرضهما على الضحية الذي أكد أن الدارجة نفسها هي موضوع السرقة وأن الموقوفين هما من عرضاهما للسرقة.

وأوضح البلاغ أنه تمت إحالة الموقوفين على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل عرضهما أمام أنظار العدالة، يضيف المصدر ذاته.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الحموشي مراكش عصابة

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