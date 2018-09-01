 وكالة أنباء البحرين تبرز إدانة مشروع قانون أمريكي للتواطؤ بين جبهة ''البوليساريو''و''حزب الله'' ﻿
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وكالة أنباء البحرين تبرز إدانة مشروع قانون أمريكي للتواطؤ بين جبهة ''البوليساريو''و''حزب الله''

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 19:14 وكالة أنباء البحرين تبرز إدانة مشروع قانون أمريكي للتواطؤ بين جبهة البوليساريووحزب الله | دولي
وكالة أنباء البحرين تبرز إدانة مشروع قانون أمريكي للتواطؤ بين جبهة ''البوليساريو''و''حزب الله''
أبرزت وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الأحد، إدانة مشروع قانون أمريكي قدمه أعضاء من الكونغرس للتواطؤ بين جبهة ''البوليساريو'' الانفصالية و''حزب الله'' اللبناني.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أبرزت وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الأحد، إدانة مشروع قانون أمريكي قدمه أعضاء من الكونغرس للتواطؤ بين جبهة ''البوليساريو'' الانفصالية و''حزب الله'' اللبناني.

وأوضحت الوكالة أن هذا المشروع، الذي قدمه العضو الجمهوري بالكونغرس، جو ويلسون، وكذا زميليه كارلوس كوربيلو (جمهوري)، والديمقراطي جيري كونولي، يدين التواطؤ بين جبهة ''البوليساريو'' الانفصالية و''حزب الله''، ويؤكد مجددا على العلاقة التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، والتي تعود بشكل رسمي إلى سنة 1777 .

وأضافت أن المشروع يدين أيضا إيران التي ''تقدم دعما ماديا وماليا لمنظمات إرهابية مثل حزب الله، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية دولية''، ويندد بمرامي إيران وحليفها ''حزب الله'' المزعزعة للاستقرار في شمال إفريقيا، والتي ''تعاكس أهداف الأمن القومي الأمريكي''.

وتابعت الوكالة أن مشروع القانون يشدد، في المقابل، على دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي وصفه بمقترح ''جدي وذي مصداقية وواقعي''، ويشكل ''خطوة إلى الأمام من أجل تلبية تطلعات ساكنة الصحراء المغربية لتدبير شؤونها الخاصة بسلام وكرامة''.

وأشارت الوكالة إلى أن المشروع يدعو كذلك الولايات المتحدة إلى دعم الجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية لقضية الصحراء المغربية، تماشيا مع موقف واشنطن، التي وصفت مقترح الحكم الذاتي، في أكثر من مناسبة، بأنه ''جدي وذو مصداقية وواقعي''.

‫شوف تيفي

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