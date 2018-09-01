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رجال الحموشي يوقفون شخصا من ذوي السوابق القضائية للاشتباه بتورطه في واقعة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بفاس

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 19:03 رجال الحموشي يوقفون شخصا من ذوي السوابق القضائية للاشتباه بتورطه في واقعة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بفاس | مجتمع
رجال الحموشي يوقفون شخصا من ذوي السوابق القضائية للاشتباه بتورطه في واقعة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بفاس
علم لدى ولاية أمن فاس أنه جرى منتصف ليلة أمس السبت، توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه بتورطه في واقعة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير

شوف تيفي:

علم لدى ولاية أمن فاس أنه جرى منتصف ليلة أمس السبت، توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه بتورطه في واقعة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير ومحاولة الاختطاف التي جرت أطوارها بمنطقة عين هارون بنفس المدينة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأحد، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه به واثنين من شركائه، اللذين كانا في حالة تخدير متقدمة، بتعريض مجموعة من الضحايا لاعتداءات جسدية بالسلاح الأبيض، فضلا عن إلحاق خسائر مادية بسيارة إسعاف ومحاولة اختطاف طفلة قاصرة، قبل أن يتم توقيفه من قبل عناصر الشرطة التي حلت على الفور بمكان الاعتداء.

وأكد البلاغ، على أنه تم وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية، فيما تتواصل الأبحاث الميدانية المكثفة من أجل توقيف باقي شركائه بعد أن تم تحديد هوياتهم.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الحموشي ذوي السوابق القضاء الضرب الجرح السلاح الأبيض فاس

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