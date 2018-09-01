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لأول مرة..المبعوث الأممي يدعو الجزائر للاجتماع مع المغرب حول الصحراء المغربية

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 18:59 لأول مرة..المبعوث الأممي يدعو الجزائر للاجتماع مع المغرب حول الصحراء المغربية | بوليتيك
لأول مرة..المبعوث الأممي يدعو الجزائر للاجتماع مع المغرب حول الصحراء المغربية
وجّه المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، هورست كولر، يوم الجمعة، دعوات إلى كل من المغرب والجزائر لمناقشة قضية الصحراء المغربية في جنيف مطلع شهر دجنبر المقبل،

شوف تيفي وكالات

وجّه المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، هورست كولر، يوم الجمعة، دعوات إلى كل من المغرب والجزائر لمناقشة قضية الصحراء المغربية في جنيف مطلع شهر دجنبر المقبل، ممهلا كلا الطرفين حتى 20 أكتوبر المقبل للرد على هذا العرض، أي قبيل تجديد الولاية الانتدابية لبعثة المينورسو وانعقاد جلسة لمجلس الأمن نهاية أكتوبر القادم.

وأرسل المبعوث الشخصي للأمم المتحدة هورست كولر، أول أمس الجمعة 28 شتنبر الجاري، دعوة إلى كل من الجزائر والرباط لحضور اجتماع في دجنبر بجنيف، على أمل إحياء عملية المفاوضات المجمدة منذ عام 2012 بسبب تشبث جبهة البوليساريو، وراعيتها الجزائر، بأطروحة الاستقلال، والتي تعتبرها منظمة الأمم المتحدة "غير واقعية" و"غير عملية".

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر دبلوماسية، فإن الأطراف، مدعويين ليومي 5 و6 دجنبر 2018 في سويسرا، لتقديم مقترحات بخصوص قضية الصحراء المغربية، كما ستعرف أيضا حضور كل من جبهة البوليساريو، وموريتانيا كدولة مراقبة.

بالنسبة للمغرب والجزائر وموريتانيا، تم إرسال الرسائل إلى وزراء الخارجية، أما ما يتعلق بجبهة البوليساريو، فإن المرسل إليه هو الأمين العام للجبهة، إبراهيم غالي، دون معرفة مستوى تمثيلية ما يسمى بـ (جبهة البوليساريو) في جنيف.

والملاحظ في هذة الدعوة الجديدة، أنها تتماشى مع المطلب الأساسي للمغرب، الذي اشترط أكثر من مرة، أن أي إحياء للمفاوضات، لابد أن يكون بمشاركة الجزائر، باعتبارها طرفا في النزاع، بحكم رعايتها الرسمية والحقيقية لجبهة البوليساريو.

 

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