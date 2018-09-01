الحزب الحاكم بالجزائر يدعو رسميا رئيس البرلمان للاستقالة ﻿

دعا حزب ''جبهة التحرير الوطني'' الحاكم بالجزائر، أمس السبت، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة للاستقالة بدل تجميد أعمال المجلس، بعد توقيع 320 نائبا بالمجلس يطالبون برحيله.

شوف تيفي وكالات

دعا حزب ''جبهة التحرير الوطني'' الحاكم بالجزائر، أمس السبت، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة للاستقالة بدل تجميد أعمال المجلس، بعد توقيع 320 نائبا بالمجلس يطالبون برحيله.

جاء ذلك على لسان جمال ولد عباس الأمين العام للحزب الحاكم في تجمع لكوادر الأخير بمدينة ''المدية'' جنوب العاصمة الجزائرية، إذ تعتبر هذه أول دعوة صريحة بالاستقالة من قبل ''جبهة التحرير الوطني'' لبوحجة الذي ينتمي للحزب ذاته سياسيا ويواجه ضغوطا منذ أيام للتنحي، حسب ما أفادت به وكالة الأناضول التركية.

وحال رفض بوحجة الاستقالة فإن ذلك يعني -حسب مراقبين- تجميد عمل البرلمان بسبب هذه الأزمة بينه وبين النواب، في حين وحسب الدستور والقانون الداخلي للمجلس، فلا توجد مادة تنص على سحب الثقة من رئيسه، وتنحصر عملية تغييره في العجز أو الوفاة أو الاستقالة.

وحسب ما تسرب من معلومات ، فقد بدأت بوادر هذا الصراع الأربعاء الماضي عندما عقد الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس اجتماعا مغلقا وصف بـ''لطارئ'' مع نواب حزبه بالبرلمان، وكان أهم موضوع في الاجتماع هو غضب داخل المجموعة البرلمانية للحزب الحاكم، من قرار لرئيس المجلس سعيد بوحجة بإقالة الأمين العام للهيئة نفسها، والمنتمي أيضا للحزب الحاكم.