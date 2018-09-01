''الحق في المعلومة مدخل رئیسي لمحاربة الفساد'' موضوع ندوة مجموعة من القضاة والخبراء القانونيين والحقوقيين بمراكش ﻿

اجتمـــــع بمراكش، مجموعة من القضاة والخبراء القانونیین والحقوقیین في إطار ندوة حول موضوع ''الحق في المعلومة مدخل رئیسي لمحاربة الفساد'' نظمھا كل من رابطة قضاة المغرب بجھة مراكش أسفي،

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اجتمـــــع بمراكش، مجموعة من القضاة والخبراء القانونیین والحقوقیین في إطار ندوة حول موضوع ''الحق في المعلومة مدخل رئیسي لمحاربة الفساد'' نظمھا كل من رابطة قضاة المغرب بجھة مراكش أسفي، وھیأة المحامین باستئنافیة مراكش، بشراكة مع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجھة مراكش أسفي، مساء أول أمس الجمعة، بالمركب الاجتماعي لوزارة العدل بمراكش.

و شھدت الندوة مداخلات تناولت عدة مواضیع بخصوص الإطار القانوني لمحاربۃ الفساد في التشريع المغربي للدكتور مولاي إدريس النوازلي رئیس رابطة قضاة المغرب بمراكش آسفي حیث تناول خلال مداخلته المواد والنصوص القانونیة التي تؤسس لمحاربة الفساد في القانون المغربي، مبرزا دقة ھذه النصوص والمواد القانونیة، في تعريف الفساد، ومجال محاربته، والآلیات التي يمكن أن تشكل مرتكزا ھاما للحقوقیین والقانونیین والإداريین، لمكافحة ھذا الفساد، بل القضاء علیه.

وفي هذا السياق ركزت مداخلة أخرى لعبد الفتاح الكاكي عضو ھیئة المحامین بمراكش، على موضوع يتساءل عن ''أي دور للحق في المعلومة في محاربة الفساد'' مبینا خلال ھذه المداخلة أھمیة تطبیق مبدأ الحق في المعلومة كمدخل أساس لمحاربة الفساد، فلا يمكن محاربة وتفكیك بنیة الفساد بدون الحصول على معلومات دقیقة حوله، عارضا مجموعة من مؤطرات الحصول على المعلومة، في إطار حماية الحريات الشخصیة.

من جهة أخرى ركزت مداخلة ممثل عن كتابة الدولة المكلف بحقوق الإنسان على تقديم البرنامج الحكومي، لمحاربة الفساد في إطار الحق في المعلومة، كما تعمل على تنفیذه وتطبیقه، بینما ركز العرض الذي قدمه سامي المودني، رئیس المنتدی المغربي للصحافیین الشباب على المعلومة الصحافیة في مواجھة قضايا الفساد.

واختتمت الندوة بمداخلة حول الحق في الحصول على المعلومة ومحاربة الفساد على ضوء الالتزامات الدستورية والدولیة. قدمھا عبد الرحیم الفكاھي عضو المكتب المركزي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال .