 ''الحق في المعلومة مدخل رئیسي لمحاربة الفساد'' موضوع ندوة مجموعة من القضاة والخبراء القانونيين والحقوقيين بمراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رجال الحموشي يفككون عصابة تعترض سبيل المواطنين وتسلبهم ممتلكاتهم بمراكــش | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يفككون عصابة تعترض سبيل المواطنين وتسلبهم ممتلكاتهم بمراكــش

وكالة أنباء البحرين تبرز إدانة مشروع قانون أمريكي للتواطؤ بين جبهة البوليساريووحزب الله | دولي

وكالة أنباء البحرين تبرز إدانة مشروع قانون أمريكي للتواطؤ بين جبهة ''البوليساريو''و''حزب الله''

رجال الحموشي يوقفون شخصا من ذوي السوابق القضائية للاشتباه بتورطه في واقعة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بفاس | مجتمع

رجال الحموشي يوقفون شخصا من ذوي السوابق القضائية للاشتباه بتورطه في واقعة الضرب والجرح باستعمال

لأول مرة..المبعوث الأممي يدعو الجزائر للاجتماع مع المغرب حول الصحراء المغربية | بوليتيك

لأول مرة..المبعوث الأممي يدعو الجزائر للاجتماع مع المغرب حول الصحراء المغربية

الحزب الحاكم بالجزائر يدعو رسميا رئيس البرلمان للاستقالة | دولي

الحزب الحاكم بالجزائر يدعو رسميا رئيس البرلمان للاستقالة

الحق في المعلومة مدخل رئیسي لمحاربة الفساد موضوع ندوة مجموعة من القضاة والخبراء القانونيين والحقوقيين بمراكش | بوليتيك

''الحق في المعلومة مدخل رئیسي لمحاربة الفساد'' موضوع ندوة مجموعة من القضاة والخبراء القانونيين

مثير..لأول مرة: حكم قضائي غير مسبوق ضد مؤسسة عمومية | بوليتيك

مثير..لأول مرة: حكم قضائي غير مسبوق ضد مؤسسة عمومية

العثور على شابة مغتصبة ومعلقة داخل منزل بأيت ملول يستنفر الأجهزة الأمنية | حوادث و حقوق

العثور على شابة مغتصبة ومعلقة داخل منزل بأيت ملول يستنفر الأجهزة الأمنية

هاذ شي خطير..فتاة حاولت قتل شاب وسط عرس بالماء القاطع ضواحي فكيك | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير..فتاة حاولت قتل شاب وسط عرس بالماء القاطع ضواحي فكيك

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

''الحق في المعلومة مدخل رئیسي لمحاربة الفساد'' موضوع ندوة مجموعة من القضاة والخبراء القانونيين والحقوقيين بمراكش

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 18:50 الحق في المعلومة مدخل رئیسي لمحاربة الفساد موضوع ندوة مجموعة من القضاة والخبراء القانونيين والحقوقيين بمراكش | بوليتيك
''الحق في المعلومة مدخل رئیسي لمحاربة الفساد'' موضوع ندوة مجموعة من القضاة والخبراء القانونيين والحقوقيين بمراكش
اجتمـــــع بمراكش، مجموعة من القضاة والخبراء القانونیین والحقوقیین في إطار ندوة حول موضوع ''الحق في المعلومة مدخل رئیسي لمحاربة الفساد'' نظمھا كل من رابطة قضاة المغرب بجھة مراكش أسفي،

شوف تيفي

اجتمـــــع بمراكش، مجموعة من القضاة والخبراء القانونیین والحقوقیین في إطار ندوة حول موضوع ''الحق في المعلومة مدخل رئیسي لمحاربة الفساد'' نظمھا كل من رابطة قضاة المغرب بجھة مراكش أسفي، وھیأة المحامین باستئنافیة مراكش، بشراكة مع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجھة مراكش أسفي، مساء أول أمس الجمعة، بالمركب الاجتماعي لوزارة العدل بمراكش.

و شھدت الندوة مداخلات تناولت عدة مواضیع بخصوص الإطار القانوني لمحاربۃ الفساد في التشريع المغربي للدكتور مولاي إدريس النوازلي رئیس رابطة قضاة المغرب بمراكش آسفي حیث تناول خلال مداخلته المواد والنصوص القانونیة التي تؤسس لمحاربة الفساد في القانون المغربي، مبرزا دقة ھذه النصوص والمواد القانونیة، في تعريف الفساد، ومجال محاربته، والآلیات التي يمكن أن تشكل مرتكزا ھاما للحقوقیین والقانونیین والإداريین، لمكافحة ھذا الفساد، بل القضاء علیه.

وفي هذا السياق ركزت مداخلة أخرى لعبد الفتاح الكاكي عضو ھیئة المحامین بمراكش، على موضوع يتساءل عن ''أي دور للحق في المعلومة في محاربة الفساد'' مبینا خلال ھذه المداخلة أھمیة تطبیق مبدأ الحق في المعلومة كمدخل أساس لمحاربة الفساد، فلا يمكن محاربة وتفكیك بنیة الفساد بدون الحصول على معلومات دقیقة حوله، عارضا مجموعة من مؤطرات الحصول على المعلومة، في إطار حماية الحريات الشخصیة.

من جهة أخرى ركزت مداخلة ممثل عن كتابة الدولة المكلف بحقوق الإنسان على تقديم البرنامج الحكومي، لمحاربة الفساد في إطار الحق في المعلومة، كما تعمل على تنفیذه وتطبیقه، بینما ركز العرض الذي قدمه سامي المودني، رئیس المنتدی المغربي للصحافیین الشباب على المعلومة الصحافیة في مواجھة قضايا الفساد.

واختتمت الندوة بمداخلة حول الحق في الحصول على المعلومة ومحاربة الفساد على ضوء الالتزامات الدستورية والدولیة. قدمھا عبد الرحیم الفكاھي عضو المكتب المركزي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الندوة المكتب المركزي مراكش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

لأول مرة..المبعوث الأممي يدعو الجزائر للاجتماع مع المغرب حول الصحراء المغربية | بوليتيك

لأول مرة..المبعوث الأممي يدعو الجزائر للاجتماع مع المغرب حول الصحراء المغربية

مثير..لأول مرة: حكم قضائي غير مسبوق ضد مؤسسة عمومية | بوليتيك

مثير..لأول مرة: حكم قضائي غير مسبوق ضد مؤسسة عمومية

وزارة الأعرج : 262 صحيفة إلكترونية لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة | بوليتيك

وزارة الأعرج : 262 صحيفة إلكترونية لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة

أب الزفزافي يستعطف جمعيات مشبوهــة بفرنسا ويتسول بقضية المعتقلين | بوليتيك

أب الزفزافي يستعطف جمعيات مشبوهــة بفرنسا ويتسول بقضية المعتقلين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بعد هروبه من المغرب..الدوك صمد عاير المغاربة كاملين‎ | قنوات أخرى
منذ 1 دقيقة

بالفيديو..بعد هروبه من المغرب..الدوك صمد عاير المغاربة كاملين‎

توقيع اتفاقيات شراكة لدعم تعاونيات عاملة في استخراج وتسويق المعادن وفي جمع وتسويق الفحم الحجري بجرادة | خارج البلاطو

توقيع اتفاقيات شراكة لدعم تعاونيات عاملة في استخراج وتسويق المعادن وفي جمع وتسويق الفحم الحجري بجرادة

من مراكش..عروض خاصة عن قرب للكلاب البوليسية وهكذا تكشف من خلال حاسة الشم عن المخدرات و المتفجرات | خارج البلاطو

من مراكش..عروض خاصة عن قرب للكلاب البوليسية وهكذا تكشف من خلال حاسة الشم عن المخدرات و المتفجرات

إقبال كبير خلال أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني و عروض خــاصة في يوم الاختتام بمراكش | خارج البلاطو

إقبال كبير خلال أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني و عروض خــاصة في يوم الاختتام بمراكش

﻿

آخر المستجدات

رجال الحموشي يفككون عصابة تعترض سبيل المواطنين وتسلبهم ممتلكاتهم بمراكــش | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

رجال الحموشي يفككون عصابة تعترض سبيل المواطنين وتسلبهم ممتلكاتهم بمراكــش

وكالة أنباء البحرين تبرز إدانة مشروع قانون أمريكي للتواطؤ بين جبهة البوليساريووحزب الله | دولي

وكالة أنباء البحرين تبرز إدانة مشروع قانون أمريكي للتواطؤ بين جبهة ''البوليساريو''و''حزب الله''

رجال الحموشي يوقفون شخصا من ذوي السوابق القضائية للاشتباه بتورطه في واقعة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بفاس | مجتمع

رجال الحموشي يوقفون شخصا من ذوي السوابق القضائية للاشتباه بتورطه في واقعة الضرب والجرح باستعمال

لأول مرة..المبعوث الأممي يدعو الجزائر للاجتماع مع المغرب حول الصحراء المغربية | بوليتيك

لأول مرة..المبعوث الأممي يدعو الجزائر للاجتماع مع المغرب حول الصحراء المغربية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.