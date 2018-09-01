مثير..لأول مرة: حكم قضائي غير مسبوق ضد مؤسسة عمومية ﻿

أعلنت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، يوم الأربعاء المنصرم، عن إصدارها لأمر قضائي استعجالي، ويتعلق الأمر بالحق في الحصول على المعلومات الموجودة بالإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات

''شوف تيفي''

أعلنت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، يوم الأربعاء المنصرم، عن إصدارها لأمر قضائي استعجالي، ويتعلق الأمر بالحق في الحصول على المعلومات الموجودة بالإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرفق العام، وقضت بغرامة ضد غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش ـ آسفي، تصل قيمتها 200 درهم عن كل يوم تأخير، وذلك ابتداءً من تاريخ 24 يوليوز الماضي، وإلى غاية يوم التنفيذ.

وحسب مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل هذا الحكم، أن هذا الأخير جاء بسبب رفض رئيس الغرفة، تنفيذ حكم قضائي، صادر عن المحكمة نفسها، بتاريخ 12 يونيو الماضي، بتمكين أحد أعضاء المجلس من نسخ وثيقة فائض الميزانية، برسم السنة المالية الماضية، بالإضافة إلى وثائق خاصة بالتعويضات عن مهام وتنقلات أعضاءٍ بالغرفة.

وأشارت المصادر ذاتها أن رئيس الغرفة المذكورة، رفض منح المشتكي وثيقة تبين تفاصيل التعويضات التي استفاد منها بعض الأعضاء، خلال سنتين والتي وصلت لحوالي 33 مليون سنتيم ، وتكشف تفاصيل صفقة الإصلاحات الخاصة بقاعة الاجتماعات، والتي وصلت قيمتها لـ 37 مليون سنتيم، خلال السنتين المذكورتين، وأيضا الوثائق الخاصة بإصلاح مكتب رئيس الغرفة والتي فاقت العشرين مليون سنتيم، مشددة في الوقت نفسه أن صاحب الشكاية اعتبر تهرب رئيس الغرفة من مده بالوثائق يعتبر سوء تدبير مالي، وخرق واضح لقانون الحق في الحصول على المعلومات.