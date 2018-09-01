العثور على شابة مغتصبة ومعلقة داخل منزل بأيت ملول يستنفر الأجهزة الأمنية ﻿

اهتز حي ''أسايس'' في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد على وقع جريمة قتل بشعة، بعدما تم العثور على جثة شابة تبلغ من العمر 27 سنة معلقة بفناء منزلها عارية الجسد، وتحمل آثار للضرب والعنف في مختلف أنحاء

شوف تيفي:أحمد الهلالي

اهتز حي "أسايس" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد على وقع جريمة قتل بشعة، بعدما تم العثور على جثة شابة تبلغ من العمر 27 سنة معلقة بفناء منزلها عارية الجسد، وتحمل آثار للضرب والعنف في مختلف أنحاء جسمها وخاصة بجهازها التناسلي.

ورجحت مصادر قناة "شوف تيفي" فرضية تعرض الهالكة لاغتصاب وحشي من طرف مجهول أو مجهولين، وذلك بعدما وجدت آثار عنف مورس عليها بجهازها التناسلي، مما يرجح هذه الفرضية بقوة، إذ من المحتمل أن تكون قد تعرضت لممارسة جنسية عنيفة، قبل أن يتم تصفيتها، وتعليقها بسقف الغرفة التي تقطن فيها، لتمويه رجال الأمن بكونها أقدمت على شنق نفسها، وتضليل العدالة لإبعاد شبهة تعرضها للقتل.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أنه فور العثور على الشابة التي تشتغل كنادلة بإحدى المقاهي الشعبية بأيت ملول، استنفرت المصالح الأمنية مختلف فرقها، وهرعت لعين المكان، وتم تطويق المنزل، وأخذت عناصر الشرطة العلمية والتقنية عينات من مسرح الجريمة لتحليلها، بغية تفكيك معالم هذه الجريمة البشعة التي هزت سكون أيت ملول، والوصول للمشتبه به أو المشتبه بهم المحتملين.

هذا، وجرى نقل جثة الهالكة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة لتحديد أسباب وفاتها الحقيقية وظروف وقوعها.

ومن جهتها تواصل المصالح الأمنية تحرياتها وأبحاثها الميدانية وتحقيقاتها على أعلى مستوى، لتفكيك طلاسيم وفاة هذه الشابة، وتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بها، ولتوقيف الأشخاص المحتمل صلتهم بوفاتها.