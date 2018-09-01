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هاذ شي خطير..فتاة حاولت قتل شاب وسط عرس بالماء القاطع ضواحي فكيك

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 18:12 هاذ شي خطير..فتاة حاولت قتل شاب وسط عرس بالماء القاطع ضواحي فكيك | حوادث و حقوق
هاذ شي خطير..فتاة حاولت قتل شاب وسط عرس بالماء القاطع ضواحي فكيك
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن دوار أبيار التابع لجماعة تالسينت، إقليم فكيك، اهتز في الساعات الأولى من يومه الأحد، على وقع جريمة خطيرة، بطلتها فتاة، أقدمت على محاولة قتل شاب خلال حضوره لأحد

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن دوار أبيار التابع لجماعة تالسينت، إقليم فكيك، اهتز في الساعات الأولى من يومه الأحد، على وقع جريمة خطيرة، بطلتها فتاة، أقدمت على محاولة قتل شاب خلال حضوره لأحد الأعراس، وذلك برشه بواسطة ''الماء القاطع''.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن بعض التفاصيل، أن الفتاة، استغلت تواجد الشاب بالعرس، لتقوم برشه بواسطة ''الماء القاطع''، انتقاما منه بسبب تصفية حسابات بينهما.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، أوقفت الفتاة، بينما تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي الإسعافات الضرورية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي دوار أبيار الماء القاطع العرس

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