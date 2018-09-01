التفــاصيل الكاملة والمروعة لقتل طالب لزميلته الطالبة بمكــناس ﻿

كتب ذ. عبد الكبير العلوي الصوصي عبر صفحته في الفيسبوك تدوينة كشف فيها بعض تفاصيل الجريمة المروعة التي ارتكبها طالب بمكناس، في حق زميلته.

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كتب ذ. عبد الكبير العلوي الصوصي عبر صفحته في الفيسبوك تدوينة كشف فيها بعض تفاصيل الجريمة المروعة التي ارتكبها طالب بمكناس، في حق زميلته.

وقال ذ. عبد الكبير العلوي الصوصي : ''يوم حزين ومؤلم... قتل طالبة بمكناس بسبب الحكرة أولا.. قبل قليل أخبرت السلطات عائلة الضحية بالوفاة.. بكاء وهستريا... مؤلم جدا''.

وأضــاف في ذات التدوينة وهو يحكي تفاصيل الواقعة بالقول : ''بينما كنت بمنصة قاعة الندوات بغرفة الصناعة التقليدية بمكناس أحاضر في ندوة'' القانون في خدمة المجتمع''، ولجت طالبة مسرعة وهي تتقدم باتجاهي وتصرخ طالبة التدخل والنجدة لحماية طالبة أخرى كانت تتلقى طعنات بالسكين من طالب وأنه أراد تصفيتها هي الأخرى...''

وزاد قائلا : ''الطالبة رحمة الله عليها تسمى مونية الزياني طالبة بـ س 3 (السلك الثالث) فيما الجاني طالب اسمه أنور أيضا في السداسية 5، ظل يعاكسها منذ سنتين، وذلك بعد رفض العائلة خطبته لها'' وأردف ''لم يتوقف عند ذلك، بل عمد منذ شهور إلى ابتزازها بنشر صورة خاصة لهما التقطها معا بمحل للتصوير... وشرع في '' تشويه '' سمعتها ( حسب تصريح ابن وبنت خالها المرافقين لها وقت وقوع الجريمة) بمنطقة مولاي إدريس زرهون حيث ينحدران معا''.

واسترسل ''في يوم السبت الماضي، أخبرت من الطالبة المرحومة ومعها مجموعة من أصدقائها، بأنها تتعرض لابتزاز بنشر صورها للعموم، وطلبت مني رقم هاتفي ليتصل بي أبوها.. فكلفت طالب (الطالب رشدي) بجانبي بتسليمهم رقمي'' مضيفا ''جرى اتصال بيني وبين أب الطالبة الضحية يومه الاثنين الماضي، وقال لي بالحرف'' راه حكر عليا داك السيد، راه شوهني مع الدوار، مع لفقيه السي حسن... '' والتمس مني أن أتدخل لدى الطالب ليبتعد له عن ابنته وأن أرشده ماذا عساه يفعل''.

واستطـــــرد ''أرشدته لامكانية سلوك المسطرة برفع شكاية للسيد وكيل الملك، ثم اتصلت بعد ذلك بالطالب الذي كان يتواجد حينها بمدينة الدار البيضاء (لكونه حسب زعمه التحق كموظف متمرن بإدارة السجون)، وأكد لي بعد أن '' توسلت له'' أن يترك الطالبة وعائلتها - أكد- أنه يعتذر وأنه لن يعاود أي تصرف تجاههم...''

ولفــت الانتباه إلى أنه ''في يوم الجمعة وجدت الطالب الجاني ينتظر ببهو الكلية بعد السادسة مساء، فتبادلنا التحية و شكر لي اتصالي به، وهو في منتهى اللباقة والاحترام..لا ندري ماذا وقع منذ السادسة مساء من يوم أمس إلى اليوم على الساعة الخامسة مساء، حيث كنا في ندوة وسمعنا الصراخ والعويل''.

وأفاد نفس المتحدث ''بعض الشهود من الطلبة أكدوا واقعة أن الجاني أوقفها بجوار غرفة الصناعة وسلمها صورة كانت معه، ثم سدد لها بداية صفعة على الوجه، وشرع في تسديد الطعنات (عددها يفوق 20 حسب الشرطة) ثم شرع في تعقب الطالبة المرافقة لها التي دخلت للقاعة حيث الندوة... ولولا لطف الله لكانت مجزرة، لكن تدخل المارة سيما أحد حراس السيارات الذي شل حركته بصندوق خشبي''.

واختتـــــــــم بالقول: ''قبل ساعتين كنت ومجموعة طلبة بمقر الشرطة لمساعدة العدالة، والإدلاء بالشهادة كل حسب ما شهده، لكن الجاني '' اعترف ويقر بجريمته، التي بررها بحبه الجنوني لها وأنه لا يقبل أن تكون لغيره'' أيضا '' تم نقل الجاني للمستشفى لغسل معدته، لأنه تزامنا مع جريمته شرب مادة سامة قيل إنها للفئران بغرض الانتحار''.