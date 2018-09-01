خطير.. ''مطايفة'' بين شخصين تنتهي ببتر يد أحدهم بالعيون ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن ''سوق الجمال'' بمدينة العيون، شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، شجارا عنيفا بين شخصين.

شوف تيفي: العيون

علمت ''شوف تيفي'' أن ''سوق الجمال'' بمدينة العيون، شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، شجارا عنيفا بين شخصين.

وحسب مصدر ''شوف تيفي''، فإن الشجار اندلع بين الشخصين لأسباب مجهولة، حيث عمد أحدهم إلى ضرب الآخر بواسطة سلاح أبيض على مستوى اليد، ما أدى إلى بتر يده.

هذا، وفور علمها بالحادث، حلت المصالح الأمنية إلى عين المكان وتم فتح بحث في الموضوع من أجل القبض على الجاني، حيث أفضت الأبحاث الأولية إلى أن الشخصين من ذوي السوابق العدلية، بينما تم نقل الضحية إلى مستشفى الحسن بالمهدي لتلقي العلاجات الضرورية.