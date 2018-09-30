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أب الزفزافي يستعطف جمعيات مشبوهــة بفرنسا ويتسول بقضية المعتقلين

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 16:52 أب الزفزافي يستعطف جمعيات مشبوهــة بفرنسا ويتسول بقضية المعتقلين | بوليتيك
أب الزفزافي يستعطف جمعيات مشبوهــة بفرنسا ويتسول بقضية المعتقلين
في تطور مثير لتحركاته المشبوهة اجتمع أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، بمجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي، بباریس، للتسول بقضیة المعتقلین في أحداث الفوضى التي عرفتھا مدینة الحسیمة، وجمع المزید

شوف تيفي

في تطور مثير لتحركاته المشبوهة اجتمع أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، بمجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي، بباریس، للتسول بقضیة المعتقلین في أحداث الفوضى التي عرفتھا مدینة الحسیمة، وجمع المزید من الصدقات والإعانات من طرف جمعيات وهيآت بأوروبا.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فيحــاول والــد الزفزافي دغدغة مشاعر البرلمانیین وحقوقيين بالتباكي ولعب دور الضحیة، خلال جولاته في أوروبا وهو يلتقي بأكبر عدد ممكن من التنظیمات المشبوھة، وأعداء الوطن، وانفصالیي البولیساریو للتسول بقضیة المعتقلین، وتلقي الأموال على ظهر الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة ، وتصوير صورة سيئة على المغرب في الخارج.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عددا من الصور والفيديوهات التي توثق لتحركات والد الزفزافي وهو يرتمي في أحضان بعض الأسماء التي تشن حملاتها المسعورة على سيادة الوطن، مما خلف استياء عارما في نفوس بعض عائلات المعتقلين على إثر ذات الأحداث .

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب والد الزفزافي جمعيات مشبوهة ناصر الزفزافي

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