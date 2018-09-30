فاجعة سيدي إفني تدفع برئيس البلدية السابق '' محمد الوحداني'' للمطالبة بفتح تحقيق حول مصير الملايير المرصودة من طرف الملك لمواجهة آثار فيضانات 2014 ﻿

دعا رئيس جماعة سيدي إفني السابق ''محمد الوحداني'' إلى فتح تحقيق دقيق عن مصير الأموال الطائلة المقدرة بالمليارات التي خصصها الملك محمد السادس لمواجهة آثار ''كارثة'' الفيضانات التي ضربت إقليم سيدي إفني

شوف تيفي:سيدي إفني

دعا رئيس جماعة سيدي إفني السابق ''محمد الوحداني'' إلى فتح تحقيق دقيق عن مصير الأموال الطائلة المقدرة بالمليارات التي خصصها الملك محمد السادس لمواجهة آثار ''كارثة'' الفيضانات التي ضربت إقليم سيدي إفني سنة 2014.

وجاءت هذه الدعوة في تدوينة مثيرة نشرها ''الوحداني'' عبر صفحته الفيسبوكية إثر السيول والفيضانات التي ضربت مرة أخرى مناطق عدة من إقليم سيدي إفني قبل أيام وخلفت مصرع 4 نسوة ونجاة طفلة صغيرة، بعدما جرفتهن سيول بأحد الأودية بمنطقة تيكتان التابعة لجماعة تنكرفا بإقليم سيدي إفني.

وكتب ''الوحداني '' قائلا '' : ''أدعو جميع مناضلي الوطن و أبناء إقليم إفني عبر المغرب و العالم ، إلى الانخراط في حملة إعلامية و حقوقية لتسليط الضوء على ضحايا فيضانات اقليم افني.''

وطلب رئيس بلدية إفني السابق في ذات التدوينة من كافة الغيورين بتشكيل لجنة لمراسلة ملك البلاد، و رئيس الحكومة، و رئيسي البرلمان بغرفتيه، و وزير الداخلية، و المجلس الأعلى للحسابات ، و رئيس النيابة العامة، و عامل الإقليم، و والي جهة كلميم واد نون، وذلك بهدف المطالبة بفتح تحقيق في ملفين أساسيين، الأول يتعلق بوفاة ما يقارب تسعة مواطنات و مواطنين بسبب فيضانات 2018 في إقليم افني، والثاني بفتح تحقيق في الملايير التي خصصها الملك محمد السادس لتمويل مشاريع ملكية لمواجهة آثار فيضانات 2014.

يشار أن منطقة ''تيكتان'' التابعة لجماعة ''تنكرفا'' قد شهدت فيضانات كبيرة وسيولا جرفت معها نسوة ينحدرن من الأقاليم الجنوبية، كن داخل خيمة يعملن على جمع ثمار الأركان لتباغتهن السيول وتلقى 4 منهن حتفهن، فيما نجت آخريات إضافة إلى طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات أصيبت ببعض الجروح جراء السيول التي جرفتها حيث تم إنقاذها من طرف سيدة أربعينية نجت هي الأخرى من الفاجعة.

وتسببت هذه الفيضانات في انقطاع عدد من المحاور الطرقية وتضررها بشكل كلي أو جزئي ما أسفر عن عزل مجموعة من المواطنين ساعات طويلة، قبل أن تتدخل السلطات المحلية، وتعبد الطريق أمامهم للخروج من عزلتهم نحو العالم الخارجي.