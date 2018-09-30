 غــــريب.. قيـادي بـارز بحركة التوحيد والإصلاح يُـدافع عن الوزير يتــيم واختلائه بمُـدلكته في باريس ..(تفاصيل مثيرة) ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزارة الأعرج : 262 صحيفة إلكترونية لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة | بوليتيك

وزارة الأعرج : 262 صحيفة إلكترونية لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر

خطير.. مطايفة بين شخصين تنتهي ببتر يد أحدهم بالعيون | حوادث و حقوق

خطير.. ''مطايفة'' بين شخصين تنتهي ببتر يد أحدهم بالعيون

أب الزفزافي يستعطف جمعيات مشبوهــة بفرنسا ويتسول بقضية المعتقلين | بوليتيك

أب الزفزافي يستعطف جمعيات مشبوهــة بفرنسا ويتسول بقضية المعتقلين

فاجعة سيدي إفني تدفع برئيس البلدية السابق محمد الوحداني للمطالبة بفتح تحقيق حول مصير الملايير المرصودة من طرف الملك لمواجهة آثار فيضانات 2014 | مجتمع

فاجعة سيدي إفني تدفع برئيس البلدية السابق '' محمد الوحداني'' للمطالبة بفتح تحقيق حول مصير الملايير

غــــريب.. قيـادي بـارز بحركة التوحيد والإصلاح يُـدافع عن الوزير يتــيم واختلائه بمُـدلكته في باريس ..(تفاصيل مثيرة) | بوليتيك

غــــريب.. قيـادي بـارز بحركة التوحيد والإصلاح يُـدافع عن الوزير يتــيم واختلائه بمُـدلكته في

توقيف عصابة خطيرة تتربص بـ عشاق تافراوت وتسلبهم ممتلكاتهم | حوادث و حقوق

توقيف عصابة خطيرة تتربص بـ ''عشاق تافراوت'' وتسلبهم ممتلكاتهم

عاجل..شابة على سيارة حاولت اختطاف طفل ضواحي إنزكان..شوفو كيفاش شدوها المواطنين | حوادث و حقوق

عاجل..شابة على سيارة حاولت اختطاف طفل ضواحي إنزكان..شوفو كيفاش شدوها المواطنين

مُــثير.عـــذر أقبــح من زلـة.. الوزير يتيـــم كان في مهمة سياسية للبيجيدي وبقدرة قـادر التقى مُدلكتـه بباريس وفي شهر رمضان الأبرك | بوليتيك

مُــثير.''عـــذر أقبــح من زلـة''.. الوزير يتيـــم كان في مهمة سياسية للبيجيدي وبقدرة قـادر التقى

فيديو جد خطير..معركة بالسيوف وسط مستشفى إنزكان | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..معركة بالسيوف وسط مستشفى إنزكان

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

غــــريب.. قيـادي بـارز بحركة التوحيد والإصلاح يُـدافع عن الوزير يتــيم واختلائه بمُـدلكته في باريس ..(تفاصيل مثيرة)

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 16:34 غــــريب.. قيـادي بـارز بحركة التوحيد والإصلاح يُـدافع عن الوزير يتــيم واختلائه بمُـدلكته في باريس ..(تفاصيل مثيرة) | بوليتيك
غــــريب.. قيـادي بـارز بحركة التوحيد والإصلاح يُـدافع عن الوزير يتــيم واختلائه بمُـدلكته في باريس ..(تفاصيل مثيرة)
في تطــــور مُــــثير لتسريب صور وفيديوهات تظهر محمد يتيم، وزير التشغيل والتكوين المهني، والعضو القيادي بحزب ''العدالة والتنمية'' وحركة ''التوحيد والإصلاح''، رفقة مدلكته وهما يتجولان في شوارع

شوف تيفي

في تطــــور مُــــثير لتسريب صور وفيديوهات تظهر محمد يتيم، وزير التشغيل والتكوين المهني، والعضو القيادي بحزب ''العدالة والتنمية'' وحركة ''التوحيد والإصلاح''، رفقة مدلكته وهما يتجولان في شوارع باريس، خرج محمد الهلالي، العضو القيادي في حركة ''التوحيد والإصلاح'' للدفاع عنه في تدوينة غريبة .

وكـتب الهلالي، القيادي بالدراع الدعوي لحزب ''العدالة والتنمية''، عبر صفحته بالفيسبوك، مؤكدا أن المدلكة التي ظهرت مع يتيم في الصورة هي خطيبته شرعا وقانونا.

واسترسل الهلالي، بالقول ''أؤكد حضوري حفل خطوبة بطريقة رسمية وهو الحفل الذي دعي له حسب ما علمت من مسؤولي وأعضاء الهيئات التي يشتغل فيها الأستاذ محمد يتيم حضر بعضهم و اعتذر عن حضورها إلى جانب عدد من أفراد أسرة وعائلة المعنية بالأمر نساء ورجالا، وعلمت أنه قد سبق تنظيم هذا الحفل أن تقدم الأستاذ محمد يتيم بطلب يد المعنية مباشرة والتعرف عليهم وليتعرفوا عليه و ليسمع موافقتهم مباشرة وذلك في حفل صغير حضره شهده بعض اصدقائه''.

واستنكر الهلالي ما وصفها بـ ''لحملة المسعورة التي تستهدف الاستاذ محمد يتيم في بعض وسائط التواصل الاجتماعي على خلفية انتشار صور له مع مخطوبته في الشارع العام ''.

وزاد الهلالي: ''كما استنكر سعي البعض ممارسة الحجر والوصاية عليه في ممارسة اختياراته التي تبقى في هذه الحالة ضمن المباح شرعا وقانونا الذي يقدر بقدره وقد احاطني الاستاذ محمد يتيم ببعض الدواعي التي قادت الى تعذر استمرار حياته الزوجية بطريقة عادية منذ عدة سنوات ''.

يُـــشار أنه تسرب يوم الجمعة شريط فيديو، تم تناقله بشكل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، يظهر خلاله الوزير يتيم مع خطيبته الشابة التي كانت ''تدلك'' رجليه بعد إصابته بكسر، والتي تصغره بأزيد من 30 سنة، وهما في شوارع باريس ممسكين بأيدي بعضهما.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الوزير يتيم المدلكة العدالة والتنمية فرنسا باريس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزارة الأعرج : 262 صحيفة إلكترونية لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة | بوليتيك

وزارة الأعرج : 262 صحيفة إلكترونية لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة

أب الزفزافي يستعطف جمعيات مشبوهــة بفرنسا ويتسول بقضية المعتقلين | بوليتيك

أب الزفزافي يستعطف جمعيات مشبوهــة بفرنسا ويتسول بقضية المعتقلين

مُــثير.عـــذر أقبــح من زلـة.. الوزير يتيـــم كان في مهمة سياسية للبيجيدي وبقدرة قـادر التقى مُدلكتـه بباريس وفي شهر رمضان الأبرك | بوليتيك

مُــثير.''عـــذر أقبــح من زلـة''.. الوزير يتيـــم كان في مهمة سياسية للبيجيدي وبقدرة قـادر التقى مُدلكتـه بباريس وفي شهر رمضان الأبرك

العثماني: الجمعيات المهنية جزء من الديمقراطية التشاركية | بوليتيك

العثماني: ''الجمعيات المهنية جزء من الديمقراطية التشاركية''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خلافا لكل ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي هذه حقيقة منزل بوتفليقة | خارج البلاطو
منذ 13 دقيقة

خلافا لكل ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي هذه حقيقة منزل بوتفليقة

بسبب السرعة المفرطة..شاحنة نفايات تقلبات وسط كازا | خارج البلاطو

بسبب السرعة المفرطة..شاحنة نفايات تقلبات وسط كازا

مغربية دخلات طول و عرض فالوزير يتيم بعدما خطب المدلكة ديالو وداها لفرنسا..شوفو أشنو قالت | قنوات أخرى

مغربية دخلات طول و عرض فالوزير يتيم بعدما خطب المدلكة ديالو وداها لفرنسا..شوفو أشنو قالت

عمدة البيضاء يخرج عن صمته ويرد على ساكنة كاريان الواسطي | خارج البلاطو

عمدة البيضاء يخرج عن صمته ويرد على ساكنة كاريان الواسطي

﻿

آخر المستجدات

وزارة الأعرج : 262 صحيفة إلكترونية لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة | بوليتيك
منذ 41 دقيقة

وزارة الأعرج : 262 صحيفة إلكترونية لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر

خطير.. مطايفة بين شخصين تنتهي ببتر يد أحدهم بالعيون | حوادث و حقوق

خطير.. ''مطايفة'' بين شخصين تنتهي ببتر يد أحدهم بالعيون

أب الزفزافي يستعطف جمعيات مشبوهــة بفرنسا ويتسول بقضية المعتقلين | بوليتيك

أب الزفزافي يستعطف جمعيات مشبوهــة بفرنسا ويتسول بقضية المعتقلين

فاجعة سيدي إفني تدفع برئيس البلدية السابق محمد الوحداني للمطالبة بفتح تحقيق حول مصير الملايير المرصودة من طرف الملك لمواجهة آثار فيضانات 2014 | مجتمع

فاجعة سيدي إفني تدفع برئيس البلدية السابق '' محمد الوحداني'' للمطالبة بفتح تحقيق حول مصير الملايير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.