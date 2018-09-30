غــــريب.. قيـادي بـارز بحركة التوحيد والإصلاح يُـدافع عن الوزير يتــيم واختلائه بمُـدلكته في باريس ..(تفاصيل مثيرة) ﻿

في تطــــور مُــــثير لتسريب صور وفيديوهات تظهر محمد يتيم، وزير التشغيل والتكوين المهني، والعضو القيادي بحزب ''العدالة والتنمية'' وحركة ''التوحيد والإصلاح''، رفقة مدلكته وهما يتجولان في شوارع

شوف تيفي

في تطــــور مُــــثير لتسريب صور وفيديوهات تظهر محمد يتيم، وزير التشغيل والتكوين المهني، والعضو القيادي بحزب ''العدالة والتنمية'' وحركة ''التوحيد والإصلاح''، رفقة مدلكته وهما يتجولان في شوارع باريس، خرج محمد الهلالي، العضو القيادي في حركة ''التوحيد والإصلاح'' للدفاع عنه في تدوينة غريبة .

وكـتب الهلالي، القيادي بالدراع الدعوي لحزب ''العدالة والتنمية''، عبر صفحته بالفيسبوك، مؤكدا أن المدلكة التي ظهرت مع يتيم في الصورة هي خطيبته شرعا وقانونا.

واسترسل الهلالي، بالقول ''أؤكد حضوري حفل خطوبة بطريقة رسمية وهو الحفل الذي دعي له حسب ما علمت من مسؤولي وأعضاء الهيئات التي يشتغل فيها الأستاذ محمد يتيم حضر بعضهم و اعتذر عن حضورها إلى جانب عدد من أفراد أسرة وعائلة المعنية بالأمر نساء ورجالا، وعلمت أنه قد سبق تنظيم هذا الحفل أن تقدم الأستاذ محمد يتيم بطلب يد المعنية مباشرة والتعرف عليهم وليتعرفوا عليه و ليسمع موافقتهم مباشرة وذلك في حفل صغير حضره شهده بعض اصدقائه''.

واستنكر الهلالي ما وصفها بـ ''لحملة المسعورة التي تستهدف الاستاذ محمد يتيم في بعض وسائط التواصل الاجتماعي على خلفية انتشار صور له مع مخطوبته في الشارع العام ''.

وزاد الهلالي: ''كما استنكر سعي البعض ممارسة الحجر والوصاية عليه في ممارسة اختياراته التي تبقى في هذه الحالة ضمن المباح شرعا وقانونا الذي يقدر بقدره وقد احاطني الاستاذ محمد يتيم ببعض الدواعي التي قادت الى تعذر استمرار حياته الزوجية بطريقة عادية منذ عدة سنوات ''.

يُـــشار أنه تسرب يوم الجمعة شريط فيديو، تم تناقله بشكل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، يظهر خلاله الوزير يتيم مع خطيبته الشابة التي كانت ''تدلك'' رجليه بعد إصابته بكسر، والتي تصغره بأزيد من 30 سنة، وهما في شوارع باريس ممسكين بأيدي بعضهما.