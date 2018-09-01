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توقيف عصابة خطيرة تتربص بـ ''عشاق تافراوت'' وتسلبهم ممتلكاتهم

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 16:15 توقيف عصابة خطيرة تتربص بـ عشاق تافراوت وتسلبهم ممتلكاتهم | حوادث و حقوق
توقيف عصابة خطيرة تتربص بـ ''عشاق تافراوت'' وتسلبهم ممتلكاتهم
أوقفت مصالح الدرك الملكي لمنطقة تافراوت ليلة أمس السبت 5 أشخاص يشتبه في تكوينهم لعصابة إجرامية تستهدف ''العشاق'' بالمناطق الجبلية لمدينة تافراوت وتسلبهم ممتلكاتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أوقفت مصالح الدرك الملكي لمنطقة تافراوت ليلة أمس السبت 5 أشخاص يشتبه في تكوينهم لعصابة إجرامية تستهدف ''العشاق'' بالمناطق الجبلية لمدينة تافراوت وتسلبهم ممتلكاتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن عملية توقيف هؤلاء المشتبه بهم الذين ينحدرون من جماعة ''أيت وافقا'' جاءت بعد شكاية تقدم بها ''خطيبان'' أفادا فيها أنهما كانا بمنطقة منعزلة بالدائرة الجبلية لتافراوت ليتفاجأ بعصابة مكونة من 5 أفراد تباغثهما وتشهر في وجهيهما أسلحة بيضاء لتجبرهما على الاستسلام قبل أن تستولي على هاتفيهما ومبلغ مالي كان بحوزتهما ويلوذ أفرادها بالفرار نحو وجهة مجهولة تاركين إياهما في حالة نفسية متأزمة.

وأضافت ذات المصادر، أنه بناءً على هذه الشكاية باشرت عناصر الدرك الملكي لتافراوت تحرياتها وأبحاثها الميدانية بناءً على الأوصاف المقدمة لهم من طرف الضحايا والتي مكنت من تحديد هوية أفراد العصابة وجرى توقيفهم وأحيلوا على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول المنسوب لهم قبل تقديمهم أمام استئنافية أكادير.

وبينت التحقيقات الأولية مع الموقوفين أنهم كانوا يتربصون بالعشاق من شباب منطقة تافراوت الذين يصطحبون معهم صديقاتهم من فتيات المنطقة نحو المناطق الخالية والمتواجدة بجبال المنطقة للخلوة، وقضاء لحظات حميمية بعيدا عن أنظار الناس وأعين المتلصصين، إذ يقومون بمباغتتهم ويسلبونهم ما بحوزتهم، بعد تهديدهم بالأسلحة البيضاء.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تافراوت توقيف عصابة متخصصة في استهداف العشاق سرقة تهديد سلاح أبيض

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