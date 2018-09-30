 عاجل..شابة على سيارة حاولت اختطاف طفل ضواحي إنزكان..شوفو كيفاش شدوها المواطنين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزارة الأعرج : 262 صحيفة إلكترونية لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة | بوليتيك

وزارة الأعرج : 262 صحيفة إلكترونية لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر

خطير.. مطايفة بين شخصين تنتهي ببتر يد أحدهم بالعيون | حوادث و حقوق

خطير.. ''مطايفة'' بين شخصين تنتهي ببتر يد أحدهم بالعيون

أب الزفزافي يستعطف جمعيات مشبوهــة بفرنسا ويتسول بقضية المعتقلين | بوليتيك

أب الزفزافي يستعطف جمعيات مشبوهــة بفرنسا ويتسول بقضية المعتقلين

فاجعة سيدي إفني تدفع برئيس البلدية السابق محمد الوحداني للمطالبة بفتح تحقيق حول مصير الملايير المرصودة من طرف الملك لمواجهة آثار فيضانات 2014 | مجتمع

فاجعة سيدي إفني تدفع برئيس البلدية السابق '' محمد الوحداني'' للمطالبة بفتح تحقيق حول مصير الملايير

غــــريب.. قيـادي بـارز بحركة التوحيد والإصلاح يُـدافع عن الوزير يتــيم واختلائه بمُـدلكته في باريس ..(تفاصيل مثيرة) | بوليتيك

غــــريب.. قيـادي بـارز بحركة التوحيد والإصلاح يُـدافع عن الوزير يتــيم واختلائه بمُـدلكته في

توقيف عصابة خطيرة تتربص بـ عشاق تافراوت وتسلبهم ممتلكاتهم | حوادث و حقوق

توقيف عصابة خطيرة تتربص بـ ''عشاق تافراوت'' وتسلبهم ممتلكاتهم

عاجل..شابة على سيارة حاولت اختطاف طفل ضواحي إنزكان..شوفو كيفاش شدوها المواطنين | حوادث و حقوق

عاجل..شابة على سيارة حاولت اختطاف طفل ضواحي إنزكان..شوفو كيفاش شدوها المواطنين

مُــثير.عـــذر أقبــح من زلـة.. الوزير يتيـــم كان في مهمة سياسية للبيجيدي وبقدرة قـادر التقى مُدلكتـه بباريس وفي شهر رمضان الأبرك | بوليتيك

مُــثير.''عـــذر أقبــح من زلـة''.. الوزير يتيـــم كان في مهمة سياسية للبيجيدي وبقدرة قـادر التقى

فيديو جد خطير..معركة بالسيوف وسط مستشفى إنزكان | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..معركة بالسيوف وسط مستشفى إنزكان

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

عاجل..شابة على سيارة حاولت اختطاف طفل ضواحي إنزكان..شوفو كيفاش شدوها المواطنين

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 16:01 عاجل..شابة على سيارة حاولت اختطاف طفل ضواحي إنزكان..شوفو كيفاش شدوها المواطنين | حوادث و حقوق
عاجل..شابة على سيارة حاولت اختطاف طفل ضواحي إنزكان..شوفو كيفاش شدوها المواطنين
شهد دوار السدرة بنعفر بمنطقة القليعة التابعة لعمالة إنزكان، قبل قليل من يومه الأحد، واقعة خطيرة، قيل إن بطلتها شابة، أقدمت على محاولة اختطاف طفل بواسطة سيارة خفيفة. وحسب مصادر محلية فإن شابة،

''شوف تيفي''

شهد دوار السدرة بنعفر بمنطقة القليعة التابعة لعمالة إنزكان، قبل قليل من يومه الأحد، واقعة خطيرة، قيل إن بطلتها شابة، أقدمت على محاولة اختطاف طفل بواسطة سيارة خفيفة.

وحسب مصادر محلية فإن شابة، أرغمت الطفل على مرافقته لها على متن سيارتها الخفيفة من نوع ''رونو كليو''، ما جعل عشرات المواطنين، يحاصرونها، بينما أقدم آخرون على رشق السيارة بالحجارة ما تسبب في تكسير النوافذ الخلفية.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان، واقتادت الشابة من أجل التحقيق معها للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السيارة عمالة إنزكان المواطنين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير.. مطايفة بين شخصين تنتهي ببتر يد أحدهم بالعيون | حوادث و حقوق

خطير.. ''مطايفة'' بين شخصين تنتهي ببتر يد أحدهم بالعيون

توقيف عصابة خطيرة تتربص بـ عشاق تافراوت وتسلبهم ممتلكاتهم | حوادث و حقوق

توقيف عصابة خطيرة تتربص بـ ''عشاق تافراوت'' وتسلبهم ممتلكاتهم

فيديو جد خطير..معركة بالسيوف وسط مستشفى إنزكان | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..معركة بالسيوف وسط مستشفى إنزكان

عاجل..هذا جديد المتورطين في الأعمال التخريبية بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل..هذا جديد المتورطين في الأعمال التخريبية بتطوان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خلافا لكل ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي هذه حقيقة منزل بوتفليقة | خارج البلاطو
منذ 13 دقيقة

خلافا لكل ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي هذه حقيقة منزل بوتفليقة

بسبب السرعة المفرطة..شاحنة نفايات تقلبات وسط كازا | خارج البلاطو

بسبب السرعة المفرطة..شاحنة نفايات تقلبات وسط كازا

مغربية دخلات طول و عرض فالوزير يتيم بعدما خطب المدلكة ديالو وداها لفرنسا..شوفو أشنو قالت | قنوات أخرى

مغربية دخلات طول و عرض فالوزير يتيم بعدما خطب المدلكة ديالو وداها لفرنسا..شوفو أشنو قالت

عمدة البيضاء يخرج عن صمته ويرد على ساكنة كاريان الواسطي | خارج البلاطو

عمدة البيضاء يخرج عن صمته ويرد على ساكنة كاريان الواسطي

﻿

آخر المستجدات

وزارة الأعرج : 262 صحيفة إلكترونية لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة | بوليتيك
منذ 41 دقيقة

وزارة الأعرج : 262 صحيفة إلكترونية لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر

خطير.. مطايفة بين شخصين تنتهي ببتر يد أحدهم بالعيون | حوادث و حقوق

خطير.. ''مطايفة'' بين شخصين تنتهي ببتر يد أحدهم بالعيون

أب الزفزافي يستعطف جمعيات مشبوهــة بفرنسا ويتسول بقضية المعتقلين | بوليتيك

أب الزفزافي يستعطف جمعيات مشبوهــة بفرنسا ويتسول بقضية المعتقلين

فاجعة سيدي إفني تدفع برئيس البلدية السابق محمد الوحداني للمطالبة بفتح تحقيق حول مصير الملايير المرصودة من طرف الملك لمواجهة آثار فيضانات 2014 | مجتمع

فاجعة سيدي إفني تدفع برئيس البلدية السابق '' محمد الوحداني'' للمطالبة بفتح تحقيق حول مصير الملايير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.