عاجل..شابة على سيارة حاولت اختطاف طفل ضواحي إنزكان..شوفو كيفاش شدوها المواطنين ﻿

شهد دوار السدرة بنعفر بمنطقة القليعة التابعة لعمالة إنزكان، قبل قليل من يومه الأحد، واقعة خطيرة، قيل إن بطلتها شابة، أقدمت على محاولة اختطاف طفل بواسطة سيارة خفيفة. وحسب مصادر محلية فإن شابة،

''شوف تيفي''

شهد دوار السدرة بنعفر بمنطقة القليعة التابعة لعمالة إنزكان، قبل قليل من يومه الأحد، واقعة خطيرة، قيل إن بطلتها شابة، أقدمت على محاولة اختطاف طفل بواسطة سيارة خفيفة.

وحسب مصادر محلية فإن شابة، أرغمت الطفل على مرافقته لها على متن سيارتها الخفيفة من نوع ''رونو كليو''، ما جعل عشرات المواطنين، يحاصرونها، بينما أقدم آخرون على رشق السيارة بالحجارة ما تسبب في تكسير النوافذ الخلفية.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان، واقتادت الشابة من أجل التحقيق معها للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.