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بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 15:38 مُــثير.عـــذر أقبــح من زلـة.. الوزير يتيـــم كان في مهمة سياسية للبيجيدي وبقدرة قـادر التقى مُدلكتـه بباريس وفي شهر رمضان الأبرك | بوليتيك
مُــثير.''عـــذر أقبــح من زلـة''.. الوزير يتيـــم كان في مهمة سياسية للبيجيدي وبقدرة قـادر التقى مُدلكتـه بباريس وفي شهر رمضان الأبرك
في أول خروج إعلامي له، حاول الوزير يتيــــم أن يُــكفر عن زلــة ظهوره رفقة مُدلكته الخاصة أو خطيبته ''شرعــا'' وهو يتجول بشوارع العاصمة الفرنسية بــاريس .

شــوف تيفي

في أول خروج إعلامي له، حاول الوزير يتيــــم أن يُــكفر عن زلــة ظهوره رفقة مُدلكته الخاصة أو خطيبته ''شرعــا'' وهو يتجول بشوارع العاصمة الفرنسية بــاريس .

وبـــرر وزير التشغيل والإدماج المهني، والقيادي الإسلامي البارز محمد يتيم ''زلقتهُ'' متحدثا عن تفاصيل وحقيقة سفره للعاصمة الفرنسية باريس رفقة مُدلكته ، وأيضا عن ظهوره في عدة صور معها في الشارع العام بباريس، بالقول : ''لم نسافر معا إلى باريس ولم نكن نقيم معا، وسفرنا ووصولنا لباريس كان في يومين مختلفين ولأغراض مختلفة، حيث ذهبت أنا لتأطير نشاط حزبي'' .

واسترســـل الوزير في تبريراته الغريبة قائلا : '' ... ذهبت هي في رحلة من رحلات التكلفة المنخفضة التي تحجز سلفا منذ وقت بعيد لأغراض عائلية واقتناء حاجيات شخصية كما دأبت على ذلك من حين لآخر قبل خطبتنا، والتقينا من أجل تناول وجبة عشاء في أحد المطاعم والتقاؤنا في باريس كان على علم من أهلها ولو كان الأمر غير ما أقول لكان لأهلها موقف آخر من الصور المنشورة لو علموا أن علاقتنا علاقة غير جادة. وحيث أن الإفطار في رمضان في الصيف في أوروبا يتأخر ونفس الشيء بالنسبة لوجبة العشاء التي هي في نفس الوقت وجبة سحور كان من الطبيعي أن أرافقها إلى غاية مقر إقامتها ومن الطبيعي أيضا أن نتأخر بسبب تأخر الإفطار''.

ويبقــــى السؤال الذي يُــؤرق الرأي العام الوطني بدون جواب من خلال ما جاء على لسان الوزير يتيم فـكيف يجيبنا الفقيه الرباني عن امساك يد الخطيبة ما حكمه في شريعة التجديد والإصلاح...؟''، وهل له القدرة ليعترف اليوم أنه ورفقة إخوانه يوظفون الدين والقرآن بشكل متحامل ومتسلط على عقول النــاس...؟ وهل الوزير يتيــم يمتلك الشجاعة ليقول إنها أخطاء ''حــــلال علينا حـــرام عليكم''..؟ وهل سيتمادى إخوان يتيم في الحركة والحزب على تبرير تصرف أخيهم والبحث عن النصوص الشرعية وتحويرها بما يحفظ لهم ماء وجوههم أمام الرأي العام؟ أسئلة كثيرة كلها تُـــحرج الوزير وحزبه وحركته الدعوية...

وخلفت تبريرات الوزير يتيــم الغريبة ردود فعل غاضبة من بعض إخوانه في حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح بوسائل التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' ، حيث عبر العديد منهم عن أسفهم لتبريرات البعض الآخــر وتحول النقاش إلى تراشق بالتدوينات والتعليقات بين مؤيد ومعارض وباحث عن الحقيقة إلا أن تعليقات النشطاء والمتتبعين كلها تسخر من الوزير الإسلامي وإخوانه .

يُـــشار أنه تسرب يوم الجمعة شريط فيديو، تم تناقله بشكل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، يظهر من خلاله الوزير يتيم مع خطيبته الشابة التي كانت ''تدلك'' رجليه بعد إصابته بكسر، والتي تصغره بأزيد من 30 سنة، وهما في شوارع باريس ممسكين بأيدي بعضهما.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الوزير يتيم المدلكة العدالة والتنمية فرنسا باريس

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