 الذباب والصراصير تهجم على ساكنة ابن امسيك بالدار البيضاء والمجلس البلدي آوت ﻿
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الذباب والصراصير تهجم على ساكنة ابن امسيك بالدار البيضاء والمجلس البلدي آوت

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 14:23 الذباب والصراصير تهجم على ساكنة ابن امسيك بالدار البيضاء والمجلس البلدي آوت | مجتمع
الذباب والصراصير تهجم على ساكنة ابن امسيك بالدار البيضاء والمجلس البلدي آوت
تعاني ساكنة ابن امسيك وأرباب المقاهي وأصحاب المحلات التجارية منذ أيام من تكاثر الذباب والصراصير الكبيرة في البيوت وفي الأزقة.

شوف تيفي:فاطمة الزهراء رجمي

تعاني ساكنة ابن امسيك وأرباب المقاهي وأصحاب المحلات التجارية منذ أيام من تكاثر الذباب والصراصير الكبيرة في البيوت وفي الأزقة.

وقد أفاد مصدر مطلع لقناة شوف تيفي أن تكاثر الذباب والصراصير بهذا الشكل ناجم عن عدم قيام المجلس البلدي بعمليات الوقاية من خلال رش الأزقة والشوارع بالأدوية التي تخفف من تكاثر تلك الحشرات الضارة وانتشارهها بأحياء المدينة بمحلاتها ومنازلها كما استنكر بعض المواطنين ممن التقتهم قناة شوف تيفي والقاطنين بقرية الجماعة هذا التكاثر والهجوم من طرف الذباب والصراصير متسائلين عن الإجراء الذي قام به المجلس للتخفيف من معاناتهم.

ساكنة ابن امسيك ستظل تستنكر لصمت المجلس البلدي إلى حين إيجاد حل من قبل المكتب المسير للمجلس حيث أن من مهامه المحافظة على الصحة والمراقبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون انتقال الأمراض والأوبئة فهل من إجراء فعلي وسريع للتخفيف من الآفة ؟

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الذباب الصراصير ساكنة امسيك المجلس البلدي آوت

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