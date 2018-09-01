 العثماني: ''الجمعيات المهنية جزء من الديمقراطية التشاركية'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مُــثير.عـــذر أقبــح من زلـة.. الوزير يتيـــم كان في مهمة سياسية للبيجيدي وبقدرة قـادر التقى مُدلكتـه بباريس وفي شهر رمضان الأبرك | بوليتيك

مُــثير.''عـــذر أقبــح من زلـة''.. الوزير يتيـــم كان في مهمة سياسية للبيجيدي وبقدرة قـادر التقى

فيديو جد خطير..معركة بالسيوف وسط مستشفى إنزكان | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..معركة بالسيوف وسط مستشفى إنزكان

عاجل..هذا جديد المتورطين في الأعمال التخريبية بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل..هذا جديد المتورطين في الأعمال التخريبية بتطوان

الذباب والصراصير تهجم على ساكنة ابن امسيك بالدار البيضاء والمجلس البلدي آوت | مجتمع

الذباب والصراصير تهجم على ساكنة ابن امسيك بالدار البيضاء والمجلس البلدي آوت

العثماني: الجمعيات المهنية جزء من الديمقراطية التشاركية | بوليتيك

العثماني: ''الجمعيات المهنية جزء من الديمقراطية التشاركية''

الرميد: الوضع الحقوقي في البلد يتطور تطورا مستمرا لكنه تطور بطئ ومضطرب | بوليتيك

الرميد: ''الوضع الحقوقي في البلد يتطور تطورا مستمرا لكنه تطور بطئ ومضطرب''

ومن الحب ما قتل.. أسباب قتل طــالب لخليلته الطالبة بمكنـــاس | حوادث و حقوق

''ومن الحب ما قتل''.. أسباب قتل طــالب لخليلته الطالبة بمكنـــاس

مثير..هذه أسباب تزايد حالات الطلاق بالمغرب | مجتمع

مثير..هذه أسباب تزايد حالات الطلاق بالمغرب

مجموعة OCP تشرع في استخدام نظام سولفاسيد | اقتصاد

مجموعة OCP تشرع في استخدام نظام ''سولفاسيد''

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

العثماني: ''الجمعيات المهنية جزء من الديمقراطية التشاركية''

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 14:12 العثماني: الجمعيات المهنية جزء من الديمقراطية التشاركية | بوليتيك
العثماني: ''الجمعيات المهنية جزء من الديمقراطية التشاركية''
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الجمعيات المهنية جزء من الديمقراطية التشاركية، باعتبارها آليات للترافع والدفاع و الوساطة، سواء كانوا جمعيات، أو تعاونيات، أو منظمات مهنية.

شوف تيفي م.ض

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الجمعيات المهنية جزء من الديمقراطية التشاركية، باعتبارها آليات للترافع والدفاع و الوساطة، سواء كانوا جمعيات، أو تعاونيات، أو منظمات مهنية.

ونوه العثماني، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للفضاء المغربي للمهنيين، قبل قليل، اليوم الأحد، بمسرح محمد السادس، بمدينة الدار البيضاء، بالدور المهم الذي تلعبه الجمعيات المهنية، لدفاعها عن المهنيين، والمواكبة، وإيجاد الحلول للإشكالات المطروحة، والوقوف على نقاط الخلل، ومعرفة الحقوق و القوانين المتعلقة بالمجال، ورفع درجة الاحترافية والمهنية.

وفي سياق حديثه عن حقوق المهنيين، تطرق العثماني، لمستجدات صندوق التماسك الاجتماعي والذي عرف تعديلات مهمة، حيث كانت فئة واحدة تستفيد من الصندوق، وهي فئة المطلقات، إما لغياب الزوج، أو مراوغته، أو هجرته، أو عوائق أخرى أمام تنفيذ الحكم القضائي، أصبح بإمكان استفادة نساء أخريات، مثل الجدة أو الأم التي تكفل أبناء غير أبنائها.

وأكد العثماني في كلمته، أن الفضاء المغربي للمهنيين، وخلال 4 سنوات الأخيرة، استفاد حوالي 40 ألف مهني من التكوين القانوني والمهني والتدبيري والمحاسباتي، والتسويق، من أجل رفع كفاءة و قدرات المهنيين.

وأفاد المتحدث، أن قانون الإطار للتربية والتكوين، تضمن التربية على الحس المقاولاتي منذ الابتدائي حتى يتعلم الطفل الاعتماد على ذاته، ومنع الاتكالية، وتشجيعه على العمل والإنتاج والابتكار والإبداع والمبادرة والاقتراح، معتبرا برنامج ''المقاول الذاتي'' جزءا من هذا المنهجية، حيث يستفيد من نظام ضريبي تفضيلي عام ، والمساعدة فالمواكبة والتكوين والمساهمة في تشغيل الشباب.

وتناول العثماني في كلمته أمام المهنيين، نقطة التغطية الصحية، مبرزا أنه تم إصدار مراسيم تطبيقية صدرت للتغطية الصحية والتقاعد، للمهن الحرة والمستقلين الأجراء، والذي عرف تأخرا للصعوبات التي اعترضته سنوات طويلة، بعد مشاورات مع الخبراء والقانونيين، وجمعيات المهن الحرة المنظمة قانونيا ورسميا، في انتظار تنظيم باقي المنظمات غير القانونية، وأيضا في انتظار باقي المراسيم التطبيقية الأخرى.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أحزاب منظمات المهنيين العثماني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مُــثير.عـــذر أقبــح من زلـة.. الوزير يتيـــم كان في مهمة سياسية للبيجيدي وبقدرة قـادر التقى مُدلكتـه بباريس وفي شهر رمضان الأبرك | بوليتيك

مُــثير.''عـــذر أقبــح من زلـة''.. الوزير يتيـــم كان في مهمة سياسية للبيجيدي وبقدرة قـادر التقى مُدلكتـه بباريس وفي شهر رمضان الأبرك

الرميد: الوضع الحقوقي في البلد يتطور تطورا مستمرا لكنه تطور بطئ ومضطرب | بوليتيك

الرميد: ''الوضع الحقوقي في البلد يتطور تطورا مستمرا لكنه تطور بطئ ومضطرب''

تفاصيل مثيرة عن الوحدة المركزية لتفكيك المتفجرات التابعة لمديرية الحموشي | بوليتيك

تفاصيل مثيرة عن الوحدة المركزية لتفكيك المتفجرات التابعة لمديرية الحموشي

توافد كبير للزوار من مختلف مناطق العالم خلال أيام الأبواب المفتوحة بمراكش | بوليتيك

توافد كبير للزوار من مختلف مناطق العالم خلال أيام الأبواب المفتوحة بمراكش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تجهيزات أمنية جد متطورة بالمطارات وجميع المراكز الحدودية للكشف عن المخدرات والمتفجرات | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

تجهيزات أمنية جد متطورة بالمطارات وجميع المراكز الحدودية للكشف عن المخدرات والمتفجرات

بالأرقام..مديرية الحموشي تكشف عن عدد شهداء الواجب خلال الأيام المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني | خارج البلاطو

بالأرقام..مديرية الحموشي تكشف عن عدد ''شهداء الواجب'' خلال الأيام المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني

فيديو حصري.. شوفو شنو وقع بين العثماني ومواطن ماعندوش السكن فكازا | بــووز

فيديو حصري.. شوفو شنو وقع بين العثماني ومواطن ماعندوش السكن فكازا

بعد القيل و القال حول حفل ميمون الوجدي التضامني...الستاتي يتحدى الجميع و يحيي الحفل لمساعدة الفنان الوجدي بالرباط | بــووز

بعد القيل و القال حول حفل ميمون الوجدي التضامني...الستاتي يتحدى الجميع و يحيي الحفل لمساعدة الفنان الوجدي بالرباط

﻿

آخر المستجدات

مُــثير.عـــذر أقبــح من زلـة.. الوزير يتيـــم كان في مهمة سياسية للبيجيدي وبقدرة قـادر التقى مُدلكتـه بباريس وفي شهر رمضان الأبرك | بوليتيك
منذ 13 دقيقة

مُــثير.''عـــذر أقبــح من زلـة''.. الوزير يتيـــم كان في مهمة سياسية للبيجيدي وبقدرة قـادر التقى

فيديو جد خطير..معركة بالسيوف وسط مستشفى إنزكان | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..معركة بالسيوف وسط مستشفى إنزكان

عاجل..هذا جديد المتورطين في الأعمال التخريبية بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل..هذا جديد المتورطين في الأعمال التخريبية بتطوان

الذباب والصراصير تهجم على ساكنة ابن امسيك بالدار البيضاء والمجلس البلدي آوت | مجتمع

الذباب والصراصير تهجم على ساكنة ابن امسيك بالدار البيضاء والمجلس البلدي آوت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.