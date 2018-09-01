العثماني: ''الجمعيات المهنية جزء من الديمقراطية التشاركية'' ﻿

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الجمعيات المهنية جزء من الديمقراطية التشاركية، باعتبارها آليات للترافع والدفاع و الوساطة، سواء كانوا جمعيات، أو تعاونيات، أو منظمات مهنية.

شوف تيفي م.ض

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الجمعيات المهنية جزء من الديمقراطية التشاركية، باعتبارها آليات للترافع والدفاع و الوساطة، سواء كانوا جمعيات، أو تعاونيات، أو منظمات مهنية.

ونوه العثماني، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للفضاء المغربي للمهنيين، قبل قليل، اليوم الأحد، بمسرح محمد السادس، بمدينة الدار البيضاء، بالدور المهم الذي تلعبه الجمعيات المهنية، لدفاعها عن المهنيين، والمواكبة، وإيجاد الحلول للإشكالات المطروحة، والوقوف على نقاط الخلل، ومعرفة الحقوق و القوانين المتعلقة بالمجال، ورفع درجة الاحترافية والمهنية.

وفي سياق حديثه عن حقوق المهنيين، تطرق العثماني، لمستجدات صندوق التماسك الاجتماعي والذي عرف تعديلات مهمة، حيث كانت فئة واحدة تستفيد من الصندوق، وهي فئة المطلقات، إما لغياب الزوج، أو مراوغته، أو هجرته، أو عوائق أخرى أمام تنفيذ الحكم القضائي، أصبح بإمكان استفادة نساء أخريات، مثل الجدة أو الأم التي تكفل أبناء غير أبنائها.

وأكد العثماني في كلمته، أن الفضاء المغربي للمهنيين، وخلال 4 سنوات الأخيرة، استفاد حوالي 40 ألف مهني من التكوين القانوني والمهني والتدبيري والمحاسباتي، والتسويق، من أجل رفع كفاءة و قدرات المهنيين.

وأفاد المتحدث، أن قانون الإطار للتربية والتكوين، تضمن التربية على الحس المقاولاتي منذ الابتدائي حتى يتعلم الطفل الاعتماد على ذاته، ومنع الاتكالية، وتشجيعه على العمل والإنتاج والابتكار والإبداع والمبادرة والاقتراح، معتبرا برنامج ''المقاول الذاتي'' جزءا من هذا المنهجية، حيث يستفيد من نظام ضريبي تفضيلي عام ، والمساعدة فالمواكبة والتكوين والمساهمة في تشغيل الشباب.

وتناول العثماني في كلمته أمام المهنيين، نقطة التغطية الصحية، مبرزا أنه تم إصدار مراسيم تطبيقية صدرت للتغطية الصحية والتقاعد، للمهن الحرة والمستقلين الأجراء، والذي عرف تأخرا للصعوبات التي اعترضته سنوات طويلة، بعد مشاورات مع الخبراء والقانونيين، وجمعيات المهن الحرة المنظمة قانونيا ورسميا، في انتظار تنظيم باقي المنظمات غير القانونية، وأيضا في انتظار باقي المراسيم التطبيقية الأخرى.