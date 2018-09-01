الرميد: ''الوضع الحقوقي في البلد يتطور تطورا مستمرا لكنه تطور بطئ ومضطرب'' ﻿

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ''إن الوضع الحقوقي في البلاد يتطور تطورا مستمرا،ومضطردا، لكنه تطور بطئ ومضطرب''.

شوف تيفي م.ض

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ''إن الوضع الحقوقي في البلاد يتطور تطورا مستمرا،ومضطردا، لكنه تطور بطئ ومضطرب''.

مداخلة الرميد، جاءت خلال مشاركته في برنامج ''صوت الشباب''، عبر قناة ميدي 1 تيفي، ليلة أمس السبت، للرد على سؤال أحد الصحافيين، حول ما سمي ب''الردة الحقوقية'' التي عرفها المغرب، مبرزا أن ''من يقول ردة حقوقية، هم من كانوا يقولونها سابقا''وأضاف، ''لا أقول بأن الأمور جيدة..ولكن نحن في طور تأسيس لدولة الحق و القانون، أي وضع الأسس، فلم تكن عندنا لا آلية وطنية، ولا استقلالية، ولا الدفع بعدم الدستورية، ولم تكن لدينا محكمة عسكرية، ولم يكن قانون الصحافة كما كان، كل هذا على ضوء دستور 2011، وعلى التطورات العالمية الجارية.''

وتابع الرميد مدافعا عن أطروحته، كونه من العارفين جيدا بالوضع الحقوقي بالبلاد، ليس الآن بل حوالي 20 سنة، من خلال متابعته للوضع الحقوقي بالبلد، سواءً كمحام أو كبرلماني أو كعضو في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أو كفاعل في المجتمع المدني، والآن كوزير''، موضحا،''نحن نعيد بناء بلادنا بما يمكنه بناء دولة حقوق الإنسان، وطبيعي في البداية عندنا مشاكل..عندنا اختلالات..لكن أؤكد أن الرسم البياني في تطور تصاعدي''.





