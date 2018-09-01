''ومن الحب ما قتل''.. أسباب قتل طــالب لخليلته الطالبة بمكنـــاس ﻿

شهدت منطقة الهديم التاريخية مساء أمس السبت 29 شتنبر 2018 جريمة قتل بشعة اقترفها طالب و راحت ضحيتها شابة طالبة في مقتبل العمر لأنها رفضت الزواج منه.

شوف تيفي

شهدت منطقة الهديم التاريخية مساء أمس السبت 29 شتنبر 2018 جريمة قتل بشعة اقترفها طالب و راحت ضحيتها شابة طالبة في مقتبل العمر لأنها رفضت الزواج منه.

وأفادت مصادر محلية لـ''شوف تيفي'' أن الجاني البالغ من العمر 23 سنة، كان يرغب في الزواج بالهالكة التي تبلغ من العمر 21 سنة، لأنه كان يحبها بجنون، لكن برفضها له، لم يتقبل هذا الواقع، فقرر تصفيتها.

وأضافت ذات المصادر أن الجاني قام بطعن زميلته الطالبة أمام الملأ على مقربة من ساحة الهديم، حيث وجه لها عدة طعنات على مستوى القلب كانت كافية لتلفظ الضحية آخر أنفاسها في الحال، وقد تم اعتقال الجاني نصف ساعة بعد ارتكابه لجريمته بأقواس مدخل حي بني محمد الذي لا يبعد كثيرا عن مسرح الجريمة.

يشار أن جثمان الشابة الهالكة قد تم نقله إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس.