 ''ومن الحب ما قتل''.. أسباب قتل طــالب لخليلته الطالبة بمكنـــاس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مُــثير.عـــذر أقبــح من زلـة.. الوزير يتيـــم كان في مهمة سياسية للبيجيدي وبقدرة قـادر التقى مُدلكتـه بباريس وفي شهر رمضان الأبرك | بوليتيك

مُــثير.''عـــذر أقبــح من زلـة''.. الوزير يتيـــم كان في مهمة سياسية للبيجيدي وبقدرة قـادر التقى

فيديو جد خطير..معركة بالسيوف وسط مستشفى إنزكان | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..معركة بالسيوف وسط مستشفى إنزكان

عاجل..هذا جديد المتورطين في الأعمال التخريبية بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل..هذا جديد المتورطين في الأعمال التخريبية بتطوان

الذباب والصراصير تهجم على ساكنة ابن امسيك بالدار البيضاء والمجلس البلدي آوت | مجتمع

الذباب والصراصير تهجم على ساكنة ابن امسيك بالدار البيضاء والمجلس البلدي آوت

العثماني: الجمعيات المهنية جزء من الديمقراطية التشاركية | بوليتيك

العثماني: ''الجمعيات المهنية جزء من الديمقراطية التشاركية''

الرميد: الوضع الحقوقي في البلد يتطور تطورا مستمرا لكنه تطور بطئ ومضطرب | بوليتيك

الرميد: ''الوضع الحقوقي في البلد يتطور تطورا مستمرا لكنه تطور بطئ ومضطرب''

ومن الحب ما قتل.. أسباب قتل طــالب لخليلته الطالبة بمكنـــاس | حوادث و حقوق

''ومن الحب ما قتل''.. أسباب قتل طــالب لخليلته الطالبة بمكنـــاس

مثير..هذه أسباب تزايد حالات الطلاق بالمغرب | مجتمع

مثير..هذه أسباب تزايد حالات الطلاق بالمغرب

مجموعة OCP تشرع في استخدام نظام سولفاسيد | اقتصاد

مجموعة OCP تشرع في استخدام نظام ''سولفاسيد''

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

''ومن الحب ما قتل''.. أسباب قتل طــالب لخليلته الطالبة بمكنـــاس

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 13:41 ومن الحب ما قتل.. أسباب قتل طــالب لخليلته الطالبة بمكنـــاس | حوادث و حقوق
''ومن الحب ما قتل''.. أسباب قتل طــالب لخليلته الطالبة بمكنـــاس
شهدت منطقة الهديم التاريخية مساء أمس السبت 29 شتنبر 2018 جريمة قتل بشعة اقترفها طالب و راحت ضحيتها شابة طالبة في مقتبل العمر لأنها رفضت الزواج منه.

شوف تيفي

شهدت منطقة الهديم التاريخية مساء أمس السبت 29 شتنبر 2018 جريمة قتل بشعة اقترفها طالب و راحت ضحيتها شابة طالبة في مقتبل العمر لأنها رفضت الزواج منه.

وأفادت مصادر محلية لـ''شوف تيفي'' أن الجاني البالغ من العمر 23 سنة، كان يرغب في الزواج بالهالكة التي تبلغ من العمر 21 سنة، لأنه كان يحبها بجنون، لكن برفضها له، لم يتقبل هذا الواقع، فقرر تصفيتها.

وأضافت ذات المصادر أن الجاني قام بطعن زميلته الطالبة أمام الملأ على مقربة من ساحة الهديم، حيث وجه لها عدة طعنات على مستوى القلب كانت كافية لتلفظ الضحية آخر أنفاسها في الحال، وقد تم اعتقال الجاني نصف ساعة بعد ارتكابه لجريمته بأقواس مدخل حي بني محمد الذي لا يبعد كثيرا عن مسرح الجريمة.

يشار أن جثمان الشابة الهالكة قد تم نقله إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب القتل مكناس قتل طالب طالبجريمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو جد خطير..معركة بالسيوف وسط مستشفى إنزكان | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..معركة بالسيوف وسط مستشفى إنزكان

عاجل..هذا جديد المتورطين في الأعمال التخريبية بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل..هذا جديد المتورطين في الأعمال التخريبية بتطوان

دوار سيدي بوموسى بأولاد تايمة يهتز على وقع اغتصاب شيخ ستيني لطفل ذي سبع سنوات | حوادث و حقوق

دوار ''سيدي بوموسى'' بأولاد تايمة يهتز على وقع اغتصاب شيخ ستيني لطفل ذي سبع سنوات

جريمة قتل بشعة تهز تيفلت | حوادث و حقوق

جريمة قتل بشعة تهز تيفلت

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تجهيزات أمنية جد متطورة بالمطارات وجميع المراكز الحدودية للكشف عن المخدرات والمتفجرات | خارج البلاطو
منذ 28 ثانية

تجهيزات أمنية جد متطورة بالمطارات وجميع المراكز الحدودية للكشف عن المخدرات والمتفجرات

بالأرقام..مديرية الحموشي تكشف عن عدد شهداء الواجب خلال الأيام المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني | خارج البلاطو

بالأرقام..مديرية الحموشي تكشف عن عدد ''شهداء الواجب'' خلال الأيام المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني

فيديو حصري.. شوفو شنو وقع بين العثماني ومواطن ماعندوش السكن فكازا | بــووز

فيديو حصري.. شوفو شنو وقع بين العثماني ومواطن ماعندوش السكن فكازا

بعد القيل و القال حول حفل ميمون الوجدي التضامني...الستاتي يتحدى الجميع و يحيي الحفل لمساعدة الفنان الوجدي بالرباط | بــووز

بعد القيل و القال حول حفل ميمون الوجدي التضامني...الستاتي يتحدى الجميع و يحيي الحفل لمساعدة الفنان الوجدي بالرباط

﻿

آخر المستجدات

مُــثير.عـــذر أقبــح من زلـة.. الوزير يتيـــم كان في مهمة سياسية للبيجيدي وبقدرة قـادر التقى مُدلكتـه بباريس وفي شهر رمضان الأبرك | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

مُــثير.''عـــذر أقبــح من زلـة''.. الوزير يتيـــم كان في مهمة سياسية للبيجيدي وبقدرة قـادر التقى

فيديو جد خطير..معركة بالسيوف وسط مستشفى إنزكان | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..معركة بالسيوف وسط مستشفى إنزكان

عاجل..هذا جديد المتورطين في الأعمال التخريبية بتطوان | حوادث و حقوق

عاجل..هذا جديد المتورطين في الأعمال التخريبية بتطوان

الذباب والصراصير تهجم على ساكنة ابن امسيك بالدار البيضاء والمجلس البلدي آوت | مجتمع

الذباب والصراصير تهجم على ساكنة ابن امسيك بالدار البيضاء والمجلس البلدي آوت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.