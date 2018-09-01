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مجموعة OCP تشرع في استخدام نظام ''سولفاسيد''

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 12:40 مجموعة OCP تشرع في استخدام نظام سولفاسيد | اقتصاد
مجموعة OCP تشرع في استخدام نظام ''سولفاسيد''
شرعت مجموعة OCP ،الفاعل الملتزم بحماية البيئة، في استخدام نظام سولفاسيد على مستوى المنصة الصناعية للجرف الأصفر وآسفي.

شوف تيفي

 شرعت مجموعة OCP ،الفاعل الملتزم بحماية البيئة، في استخدام نظام سولفاسيد على مستوى المنصة الصناعية للجرف الأصفر وآسفي.

 وحسب بلاغ صحفي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه يومه الأحد فتمكن هذه التقنية، التي تعتبر حلا مبتكرا لتخفيض البصمة البيئية، من امتلاك تقنية مبتكرة تساهم في تخفيض هام لانبعاثات ثاني أوكسيد الكبريت SO2 ، وبالفعل فإن الأداء البيئي المسجل تجاوز بكثيرالمعايير الأكثر صرامة في العالم.

 وشرعت مجموعة OCP بالجرف الأصفر،في استخدام تقنية سولفاسيد على مستوى خطين لإنتاج الحامض الكبريتي، فيما سيتم نشر هذه التقنية على مستوى موقع آسفي حيث انطلقت مرحلة البناء.

 تطلب هذا النظام الجديد، الذي يمكن القول أنه يشكل سابقة في صناعة حامض الكبريت، استثمارا بقيمة 550 مليون درهم، وهو يمثل نقطة تحول تاريخية فيما يخص تخفيض انبعاث الغازات بنسبة ٪98.

 ويدخل برنامج سولفاسيد في إطار تفعيل طموح الريادة البيئية و الاقتصاد الدائري لمجموعة OCP يتوقع لاحقا تنفيذ العديد من الابتكارات و مشاريع التميز البيئي تقنية مبتكرة من أجل حماية البيئة.

 يعتبر هذا الإنجاز التكنولوجي ثمرة شراكة بين مجموعة OCP والشركة التي وفرت هذه التقنية، ويتعلق الأمر بشركة متعددة الجنسية تتوفر على خبرة كبيرة في ميدان معالجة النفايات الغازية، كما تم تدعيم هذه الشراكة من خلال خبرة فرق OCP في مجال إنتاج حامض الكبريت.

 هـــذا ويمثل هذا النظام نقطة تحول تاريخية فيما يخص تخفيض انبعاث الغازات، حيث انتقلت قيم الانبعاثات من 600 جزء من المليون إلى أقل من 15 جزء من المليون، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة ٪98.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب نظام جديد نقطة تحول مجموعة سولفاسيد

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