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تفاصيل مثيرة عن الوحدة المركزية لتفكيك المتفجرات التابعة لمديرية الحموشي

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 12:27 تفاصيل مثيرة عن الوحدة المركزية لتفكيك المتفجرات التابعة لمديرية الحموشي | بوليتيك
تفاصيل مثيرة عن الوحدة المركزية لتفكيك المتفجرات التابعة لمديرية الحموشي
تتشكل الوحدة المركزية لتفكيك المتفجرات، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من مجموعة من الخبراء ذوي تكوين علمي وتقني عال، إلى جانب توفرها على أحدث التكنولوجيات التي تمكنها من الاضطلاع بدور

"شوف تيفي"+" و م ع"

تتشكل الوحدة المركزية لتفكيك المتفجرات، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من مجموعة من الخبراء ذوي تكوين علمي وتقني عال، إلى جانب توفرها على أحدث التكنولوجيات التي تمكنها من الاضطلاع بدور حيوي في الوقاية والتأمين ضد أي مخاطر أمنية تتعلق مباشرة باستخدام المتفجرات.

ووعيا منها بالمخاطر والتهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية، أولت المديرية العامة للأمن الوطني لهذه الوحدة كامل الاهتمام الذي تستحقه، من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وتزويدها بجميع الكفاءات المطلوبة، وكذا عبر تمكينها من ترسانة من المعدات والوسائل اللوجستية من أحدث طراز، وهو ما يشكل مصدر فخر للمغرب، بما أنه يتوفر على وحدة خبراء من هذا القبيل بوسعها رفع جميع التحديات.

وأوضح مصدر بعين المكان لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المديرية العامة للأمن الوطني لم تحدث هذه الوحدة لمواجهة تهديدات إرهابية متوقعة، بل أحدثتها لأسباب وقائية محضة.

ولهذه الوحدة، التي تم إنشاؤها على عدة مراحل، مهام محددة نظرا للتجربة الواسعة والخبرة الأكيدة التي اكتسبتها على مر السنين، مما سمح لها بأن تصبح مكونا لا غنى عنه في سلسلة الإجراءات الوقائية والتأمينية المتكاملة.

وهكذا، فإن المهمة الرئيسية لهذه الوحدة هي التدخل، بكل فعالية وفي وقت قياسي في حالة التهديدات بوجود قنابل والأجهزة المتفجرة المرتجلة، أو أثناء تفكيك الخلايا الإرهابية وفي عمليات التفتيش المنفذة بعد وقوع اعتداء إرهابي. وتقع مسؤولية توفير معلومات دقيقة ومفصلة عن المواد المتفجرة المستخدمة، وكيفية صنعها، وتركيبتها على عاتق هذه الوحدة من الخبراء.

وأبرز المصدر ذاته أن هذه الوحدة المتمرسة يمكن، أيضا، أن يطلب منها تقديم الدعم للشرطة القضائية في حالات محددة.

كما تضطلع الوحدة المركزية لتفكيك المتفجرات، إلى جانب الوحدات الأمنية الأخرى المتخصصة من قبيل وحدة الشرطة "السينوتقنية"، بمهام تأمين التظاهرات الكبرى (من قبيل المؤتمرات، والمنتديات، والتظاهرات الرياضية والسياسية والثقافية والدبلوماسية وغيرها)، التي يطلب المجتمع الدولي من المغرب احتضانها، نظرا لتجربته في هذا المجال. ولتأمين هذه التظاهرات، تقوم هذه الوحدة المتمرسة بإجراء فحص دقيق لكل الفضاءات التي ستستقبلها.

وأوضح ذات المصدر، أنه وللقيام بهذه المهام، التي تتطلب كفاءات عالية ومؤهلات مهنية مؤكدة، تختار الوحدة عناصرها المستقبلية بكل دقة، وذلك من خلال التنقيب على المرشحين المتوفرين على المؤهلات العلمية والتقنية الملائمة، وإجراء اختيار دقيق لملفات الترشيح، قبل إجراء مقابلة شفوية للمرشحين.

وبعد الانتقاء، يخضع الأعضاء الجدد بالوحدة لتكوين معمق من خلال دورة تدريبية أساسية حول المتفجرات تجرى داخل المعهد الملكي للشرطة التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بعدها يستفيد الأعضاء الجدد من دورات تدريبية بالخارج، في إطار التعاون الأمني الذي يجمع المغرب مع عدة دول، لاسيما الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

ولجعل عمل هذه الوحدة أكثر فعالية في إطار المقاربة الاستباقية ومنهجية القرب التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني في إطار استراتيجيتها الأمنية الجديدة، سيتم إحداث وحدات جهوية للوحدة المركزية لتفكيك المتفجرات، بما أن مقرها يوجد في الرباط، وقد تم ذلك بالفعل في مدينتي الدار البيضاء ومراكش، في انتظار إحداث وحدات على مستوى جهات أخرى من المملكة.

وبالنسبة للجانب التقني واللوجستي، تتوفر الوحدة المركزية لتفكيك المتفجرات على آخر التكنولوجيات، اعتبارا لكل المعدات والوسائل التقنية واللوجستية التي تضعها المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارتها، بما في ذلك روبوتات متطورة من أحدث طراز، قادرة على تحييد القنابل عن بعد، وكذا معدات لمناولة القنابل تتلقى عناصر الوحدة بخصوصها تدريبا معمقا.

‫شوف تيفي

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