توافد كبير للزوار من مختلف مناطق العالم خلال أيام الأبواب المفتوحة بمراكش ﻿

عرفت الدورة الثانية لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني المنظمة تحت شعار ''شرطة مواطنة'' بساحة باب الجديد بمراكش، والتي تختتم اليوم الأحد، توافدا كبيرا للزوار من مختلف مناطق المغرب

شوف تيفي:فاطمة الزهراء رجمي

عرفت الدورة الثانية لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني المنظمة تحت شعار "شرطة مواطنة" بساحة باب الجديد بمراكش، والتي تختتم اليوم الأحد، توافدا كبيرا للزوار من مختلف مناطق المغرب من جميع الفئات.

وحسب مصدر أمني فإن عدد الزوار الذين زاروا الدورة الثانية لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني قد فاق 187 ألف زائر حيث يرتقب أن يتجاوز 200 ألف زائر في يوم الاختتام.

كما كشف نفس المصدر أن الزوار كانوا من مختلف مدن المغرب وكذلك عرفت التظاهرة توافدا كبيرا من طرف السياح الأجانب الذين أبدوا إعجابهم بها كما عرفت أيام الأبواب المفتوحة توافدا كبيرا لتلاميذ المؤسسات التعليمية الذين اغتنموا هذه المناسبة من أجل اكتشاف جميع وحدات الشرطة وأيضا تمكنوا من التعرف على كافة اختصاصات جهاز أمن مديرية الأمن الوطني عن قرب.

يشار أن مديرية الأمن الوطني حرصت على إنجاح هذه التظاهرة والتي تعتبر الثانية من نوعها حيث سهرت على إنجاحها، مخصصة فضاءات إضافية لضمان شروط الراحة وانسيابية التجول أمام الوافدين.