نزهة الوافي: ''جهة سوس ماسة أول جهة على المستوى العربي والإفريقي تتوفر على مخطط عمل لمحاربة التغيرات المناخية'' ﻿

أعطت ''نزهة الوافي'' كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة يوم أمس السبت بمقر ولاية أكادير الانطلاقة الرسمية لمشروع النظام الجهوي النموذجي للتتبع

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أعطت ''نزهة الوافي'' كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة يوم أمس السبت بمقر ولاية أكادير الانطلاقة الرسمية لمشروع النظام الجهوي النموذجي للتتبع والإبلاغ والتحقق من انبعاثات الغازات الدفيئة (MRV) بجهة سوس ماسة وكذا توقيع الاتفاقية الإطار بشأن البيئة والتنمية المستدامة.

وكان إلى جانب الوافي بحفل التوقيع كل من والي جهة سوس ماسة، رئيس الجهة وعدد هام من رؤوساء الجماعات الترابية التابعة لعمالة أكادير إداوتنان وممثلة صندوق الأمم المتحدة للبيئة والمبادرة من أجل شفافية العمل المناخي( ICAT)، إضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية وممثلي المصالح الخارجية.

ويأتي مشروع النظام الجهوي النموذجي للتتبع والإبلاغ والتحقق من انبعاثات الغازات الدفيئة (MRV) بجهة سوس ماسة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والتحالف الدولي (UNEP – DTU)، وستستفيد بموجبه جهة سوس ماسة من دعم تقني ومالي مقدم من طرف صندوق الأمم المتحدة للبيئة والمبادرة من أجل شفافية العمل المناخي ( ICAT) و سيساهم في مواكبة جهة سوس ماسة من أجل إرساء نظام القياس والإبلاغ والتحقق، وذلك في إطار برنامج نموذجي.

وأكدت ''نزهة الوافي'' في تصريح لقناة ''شوف تيفي'' :''إن هذا المشروع يعتبر رياديا، وجهة سوس ماسة أول جهة بالمغرب وأول جهة تقريبا في البلدان العربية والإفريقية التي تمتلك مخطط عمل لمكافحة التغيرات المناخية.''

وأشارت ''الوافي'' لقناة شوف تيفي، أن ''هذا المخطط العملي يحتاج إلى قاعدة بيانات بيئية أفقية لجميع القطاعات، والتي ستوفر كتابة الدولة للتنمية المستدامة بهذه المنظومة التي أطلقتها اليوم، والتي تتلخص في مشروع نموذجي جهوي للتحقق والإبلاغ والقياس، بحيث سيمكن من توفير معطيات بيئية دقيقة، وسيعمل على إجراء مسح كلي للجهة على أساس هذا المشروع المعلوماتي التقني البيئي بخبرة دولية سيتم إطلاق مشاريع أخرى بناءً على المؤشرات التي سيوفرها.''

وأضافت ذات المتحدثة، أن ''هذا المشروع حصل على تمويل دولي لأول مرة بالمغرب قدره 125 ألف دولار مقدمة من طرف صندوق الأمم المتحدة للبيئة والمبادرة من أجل مواكبة جهة سوس لإرساء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في إطار مشروع نموذجي.''

وختمت الوافي تصريحها بالتأكيد على أن ''هذا المشروع سيمكن من أولويات الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها على رأس كل جماعة ترابية وإقليم أو على مستوى الجهة ككل، مبرزة أن هذا المشروع هو مرحلة جد متقدمة في إطار الأولوية والأهمية التي توليها كتابة الدولة للتنمية المستدمة للمجال بغية الحصول على ما يسمى بـ (مراصد المعطيات البيئية للتنمية المستدامة) التي من خلالها سيتم خلق المشاريع، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ليكون بمثابة مورد تستخلص منه مؤشرات ومعطيات لمشاريع تقدم للجهات المانحة قبل نهاية شهر دجنبر القادم.''

وخلال هذا الاجتماع أيضا تم التوقيع على الاتفاقية الإطار بشأن البيئة والتنمية المستدامة من قبل كاتبة الدولة للتنمية المستدامة، و والي الجهة ورئيس الجهة لسوس ماسة.

وتهدف هذه الاتفاقية التي تم اعتمادها من قبل المجلس الإقليمي لسوس ماسة خلال الدورة العادية في يوليوز2018، إلى إنجاح تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (SNDD) على مستوى الجهة من خلال خطة عمل إقليمية التنمية المستدامة.

كما تتعلق مضامين الاتفاقية بتنفيذ القانون الإطار99-12بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وتعزيز هيئات التدابير البيئية على صعيد الجهة وكذا تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر اعتمادا على أنشطة القطاعات ذات القيمة المضافة والإمكانات العالية لتنمية الموارد الطبيعية.