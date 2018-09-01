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القضية بدات كتصعاب..فرنسا تضع شروطا صارمة في منح ''الفيزا'' بالمغرب

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 11:50 القضية بدات كتصعاب..فرنسا تضع شروطا صارمة في منح الفيزا بالمغرب | بوليتيك
القضية بدات كتصعاب..فرنسا تضع شروطا صارمة في منح ''الفيزا'' بالمغرب
قررت القنصلية الفرنسية في المغرب مراجعة شروط منح التأشيرة للدخول للتراب الفرنسي، تماما كتلك التي تم تطبيقها في الجزائر، في خطوة تهدف إلى فرض شروط أكثر صرامة في منح التأشيرة.

''شوف تيفي''

قررت القنصلية الفرنسية في المغرب مراجعة شروط منح التأشيرة للدخول للتراب الفرنسي، تماما كتلك التي تم تطبيقها في الجزائر، في خطوة تهدف إلى فرض شروط أكثر صرامة في منح التأشيرة.

وحسب ما كشف عنه موقع ''tsa'' الجزائري، أمس السبت، فبهذه الشروط سيكون من الصعب الحصول على فيزا إلى فرنسا، حيث يتم رفض جميع الملفات غير المكتلمة حتى وإن كان صاحب الطلب ممن حصل في وقت سابق على التأشيرة، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية قررت إنشاء نظام جديد لدراسة طلبات التأشيرات، دخل حيز التنفيذ في الجزائر وسوف يتم تعميمه قريباً على العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب.

وأشار الموقع إلى أنه يتم تفسير الاجراءات الصارمة التي اتخذت في الجزائر على أساس أنها إجراء إنتقامي بسبب قرارات تقليص الواردات الفرنسية والأوروبية بشكل عام.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القنصلية المغربية الملفات الطلبات التأشيرات

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