 هذا ما قاله الرميد عن أخيه يتيم : ''الشخص عندما يصبح مسؤولا ينبغي أن يحيط نفسه بمظاهر تخول له احترام الناس'' ﻿
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هذا ما قاله الرميد عن أخيه يتيم : ''الشخص عندما يصبح مسؤولا ينبغي أن يحيط نفسه بمظاهر تخول له احترام الناس''

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 09:54 هذا ما قاله الرميد عن أخيه يتيم : الشخص عندما يصبح مسؤولا ينبغي أن يحيط نفسه بمظاهر تخول له احترام الناس | بوليتيك
هذا ما قاله الرميد عن أخيه يتيم : ''الشخص عندما يصبح مسؤولا ينبغي أن يحيط نفسه بمظاهر تخول له احترام الناس''
ردا على سؤال يتعلق بخصوص الحريات الفردية وعلاقتها بالفاعل السياسي عندما يدخل المجال العمومي أو الحياة السياسية، أجاب الرميد : ''الشخص عندما يصبح مسؤولا، لم تعد له حياة خاصة، وينبغي أن يحيط نفسه

شوف تيفي م.ض

ردا على سؤال يتعلق بخصوص الحريات الفردية وعلاقتها بالفاعل السياسي عندما يدخل المجال العمومي أو الحياة السياسية، أجاب الرميد : ''الشخص عندما يصبح مسؤولا، لم تعد له حياة خاصة، وينبغي أن يحيط نفسه بكافة المظاهر التي تخول له احترام الناس''.

جواب المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، جاء أثناء مشاركته في برنامج صوت الشباب ليلة أمس السبت، على قناة ميدي1 تيفي، معلقا على سؤال الصحافي محمد أحداد، بخصوص صورة يتيم رفقة فتاة بباريس، حيث كانت إجابته بصورة عامة، قبل أن يجيب بصفة خاصة، رغم تحفظه عن الإجابة، قائلا:'' لا يمكنني الحديث في الموضوع، لأنه ذو طبيعة خاصة، ولا أسمح لنفسي بمناقشته، لأني جئت إلى البرنامج لأناقش السياسة والأفكار وليس الأشخاص، لأنه ليس من المعقول أن تناقش البرامج الحوارية حالات الأشخاص''.

وأوضح الرميد في جوابه : '' كنت قد دعيت ضمن آخرين، لحضور خطبة الفتاة، لكن لم تسعفني الأمور للحضور، دون معرفة ما حدث بعد ذلك، ولذلك فهو المؤهل للجواب على هذا السؤال''.

وتعود واقعة الصورة والفيديو المتداولين، لوزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، رفقة فتاة، إلى شهر يونيو المنصرم، قبل أن تعود للظهور في هذا الوقت، إذ من المفترض أن تكون خطيبة الوزير، بعدما كانت الممرضة الخاصة به في بيته، أثناء إصابته في إحدى رجليه، بعدما رفضت زوجته الأولى الموافقة له بالزواج بها.

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شوف تيفي المغرب وزير حقوق الإنسان الرميد يتيم أحداد

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