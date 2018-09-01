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دوار ''سيدي بوموسى'' بأولاد تايمة يهتز على وقع اغتصاب شيخ ستيني لطفل ذي سبع سنوات

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 08:47 دوار سيدي بوموسى بأولاد تايمة يهتز على وقع اغتصاب شيخ ستيني لطفل ذي سبع سنوات | حوادث و حقوق
دوار ''سيدي بوموسى'' بأولاد تايمة يهتز على وقع اغتصاب شيخ ستيني لطفل ذي سبع سنوات
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، عن تعرض طفل صغير يبلغ من العمر 7 سنوات لاستغلال جنسي بشع من طرف شيخ ستيني بمنطقة ''سيدي بوموسى'' ضواحي أولاد تايمة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، عن تعرض طفل صغير يبلغ من العمر 7 سنوات لاستغلال جنسي بشع من طرف شيخ ستيني بمنطقة ''سيدي بوموسى'' ضواحي أولاد تايمة.
وحسب مصادر قناة ''شوف تيفي''، فالمشتبه به كان يقوم باستدراج الطفل الصغير لمنزله الكائن بدوار ''سيدي بوموسي'' ويقدم له بعض الحلوى والنقود ليقوم بتجريده من ملابسه ويمارس عليه الجنس من الدبر ويعمل على تقبيله بفمه إلى أن يقضي وطره ويفرغ مكبوتاته الجنسية ثم يلبسه ملابسه، ويمنحه بعض الدراهم ويأمره بعدم إخبار أي أحد بما جمع بينهما من ممارسات.
وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن هذا الوضع استمر لمرات عديدة قبل أن يفتضح أمره من طرف والد الطفل وذلك بعدما لاحظ تغيرا كبيرا في تصرفات فلذة كبده ليحاصره بموجة من الأسئلة التي جعلته يدخل في نوبة بكاء هيستيرية، ويأخذ في سرد تفاصيل ما يفعله الشيخ الستيني بجسده الصغير، وهي الاعترافات التي وقعت كالصاعقة على الأب الذي قرر التوجه يوم أول أمس الجمعة صوب سرية الدرك الملكي رفقة ابنه، ووضع شكاية ضد مغتصب ابنه.
وأضافت ذات المصادر، أنه بعد وضع الشكاية والاستماع للضحية في محضر رسمي ضمنت به اعترافاته بوقائع هتك عرضه باشرت عناصر الدرك الملكي بأمر من النيابة العامة المختصة تحرياتها وأبحاثها الميدانية، وقامت بنصب كمين محكم للمشتبه به والذي مكن من توقيفه يوم أمس السبت، وإحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول المنسوب له وظروف وملابسات إقدامه على اغتصاب واستغلال الطفل الصغير جنسيا، قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أولاد تايمة دوار سيدي بوموسى هتك عرض اغتصاب شيخ ستيني إغراء طفل صغير 7 سنوات

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