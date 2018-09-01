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سقوط 823 قتيلا ضحايا زلزال وتسونامي في جزيرة سيليبيس الإندونيسية

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 08:14 سقوط 823 قتيلا ضحايا زلزال وتسونامي في جزيرة سيليبيس الإندونيسية | دولي
سقوط 823 قتيلا ضحايا زلزال وتسونامي في جزيرة سيليبيس الإندونيسية
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي تلاه تسونامي في جزيرة سيليبيس الإندونيسية إلى 823 قتيلا يوم الأحد بينما ما زال رجال الإنقاذ ينتشلون جثث قتلى من أنقاض مدينة بالو المدمرة.
"شوف تيفي"
 
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي تلاه تسونامي في جزيرة سيليبيس الإندونيسية إلى 823 قتيلا يوم الأحد بينما ما زال رجال الإنقاذ ينتشلون جثث قتلى من أنقاض مدينة بالو المدمرة.
 
وحسب وكالة فرانس بريس فهذه الحصيلة الجديدة التي أعلنتها وكالة إدارة الكوارث وبثتها وكالة الأنباء الإندونيسية (انتارا)، يمكن أن ترتفع مع وصول المعلومات تدريجيا من المنطقة التي ضربها زلزال شدته 7,5 درجات ثم تسونامي أول أمس الجمعة.
 
تجدر الإشارة إلى أن إندونيسا شهدت في 2004، تسونامي أعقبه زلزال تحت البحر بقوة 9,3 درجات قبالة سومطرة غرب إندونيسيا أسفرعن 220 ألف قتيل في البلدان المطلة على المحيط الهندي، بينهم 168 ألفا في إندونيسيا.
 

 

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المغرب شوف تيفي إندونيسيا الزلزال قتيل تسونامي

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