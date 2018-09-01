حداد'' يرفع شكاية ضد نائبة رئيس جماعة انزكان وموظف جماعي بتهمة الارتشاء والابتزاز ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، عن تقديم أحد الحرفيين بمدينة إنزكان يوم الثلاثاء الماضي شكاية لوكيل الملك بابتدائية إنزكان، يتهم فيها نائبة رئيس المجلس البلدي وموظف بذات الجماعة بالإرتشاء

شوف تيفي:انزكان

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، عن تقديم أحد الحرفيين بمدينة إنزكان يوم الثلاثاء الماضي شكاية لوكيل الملك بابتدائية إنزكان، يتهم فيها نائبة رئيس المجلس البلدي وموظف بذات الجماعة بالإرتشاء والإبتزاز.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالمشتكي توصل بقرار إغلاق محله المخصص للحدادة والموقع من طرف رئيس المجلس الجماعي لانزكان.

وأكد في مضمون الشكاية المسجلة بقسم الشكايات بابتدائية انزكان تحت رقم 5898/3101/18 أن المحل موضوع قرار الإغلاق هو مصدر العيش الوحيد لأسرته وأن محله في وضعية قانونية.

واعتبر الغاية من إغلاق محله ليس المصلحة العامة بل نزولا عند رغبة المشتكى به الثالث، وأنه بإيعاز منه تم اتخاذ قرار الإغلاق، حيث قام بتحريض نائبة الرئيس،المنتمية لحزب العدالة والتنمية، وموظف بالجماعة لإستصدار قرار الإغلاق

وأشار المشتكي في شكايته أنه يتوفر على شهود إتباث واقعة إرتشاء المسؤولة الجماعية والموظف الجماعي مطالبا بمتابعة المشتكى بهم الثلاثة بتهمة الارشاء والارتشاء واستغلال النفوذ.

هذا وفور توصله بالشكاية أحالها وكيل الملك بابتدائية انزكان على المصالح الأمنية، وذلك بغية التحري وتعميق البحث، والإستماع لكافة أطرافها حول التهم التي جاءت فيها، ومدى صحتها من عدمه.

وفي تعليقها على الاتهامات الواردة في هذه الشكاية أكدت نائبة رئيس المجلس الجماعي لإنزكان لقناة ''شوف تيفي''، أن هذه الشكاية هي كيدية بالدرجة الأولى وتحمل بين طياتها مجموعة من الأكاذيب الباطلة التي لا أساس لها من الصحة''.

وأضافت ذات المتحدثة في اتصالها الهاتفي، أنها لم يتم استدعائها بتاتا من طرف الشرطة القضائية قصد الاستماع وأخد أقوالها في النازلة، مشيرة أن عدم استدعائها يؤكد براءة ذمتها من كل الافتراءات والأكاذيب التي يسعى هذا الشخص تلفيقها لها بمساعدة من يقف ورائه لتصفية حسابات سياسية مع المجلس ولونها السياسي الذي هو حزب العدالة والتنمية.''

وبخصوص حيثيات الملف أوضحت المتحدثة لقناة ''شوف تيفي''، أن المشتكي توصل بإنذار أولي، ثم بعده قرار الإغلاق من طرف المصالح المختصة التي أحالته على قسم التعمير والبيئة بالجماعة وللاستمرار في العمل داخل المحل، قرر المعني بالأمر اتخاد موقف الهجوم وذلك برفعه لشكاية كيدية ضد المجلس في شخصها وأحد الموظفين بذات الجماعة ظنا منه أن ذلك سيجعل المصالح المختصة تتراجع عن قرار إغلاق المحل.''

وفي ختام حديثها أوضحت نائبة رئيس المجلس أنها ستتخد كافة التذابير والاجراءات القانونية التي تستلزمها هذه النازلة صونا لرصيدها المهني الشريف الذي لن تقبل أي أحد المزايدة عليه أو تلطيخه باتهامات باطلة.''