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الصمدي يعلن عن الشروع في صرف المنح الجامعية ابتداء من فاتح أكتوبر عوض نهايته

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 04:30 الصمدي يعلن عن الشروع في صرف المنح الجامعية ابتداء من فاتح أكتوبر عوض نهايته | مجتمع
الصمدي يعلن عن الشروع في صرف المنح الجامعية ابتداء من فاتح أكتوبر عوض نهايته
أعلن خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عن التوقيع على صرف المنح بالنسبة للطلبة القدامى أمس الجمعة، كما كان مقررا في البرنامج المندمج السنة الجامعية، حيث سيتم توزيعها

شوف تيفي

أعلن خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عن التوقيع على صرف المنح بالنسبة للطلبة القدامى أمس الجمعة، كما كان مقررا في البرنامج المندمج السنة الجامعية، حيث سيتم توزيعها تباعا على دفعات بداية من الأسبوع المقبل.

وأثنى الصمدي، في تدوينة فايسبوكية، على المجهودات الكبيرة التي يبذلها أُطر المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، وتعبئتهم المستمرة بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع، ''حتى نكون جميعا في الموعد خدمة للطالب الجامعي وتحسينا لظروف تمدرسه، وبذلك نكون قد ربحنا ما يقرب من ثلاثة أسابيع مقارنة مع السنة الماضية''.

وكانت المنح تصرف في السابق في أواخر شهر أكتوبر، وهو الأمر الذي عمل الصمدي على معالجته، خاصة عبر المذكرة الخاصة بإعادة النظر في الجدولة الزمنية للدخول الجامعي، ما نتج عنه تقديم تاريخ صرف المنح للطلبة القدامي، لتصرف مع بداية أكتوبر عوض نهايته.

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