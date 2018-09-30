بالصور...عامل تارودانت يعطي انطلاقة المهرجان الدولي للعنب ضواحي ولاد تايمة ﻿

أعطى عامل عمالة تارودانت انطلاق فعاليات مهرجان العنب الدولي في دورته الثانية والذي تحتضنه جماعة الكدية البيضاء ضواحي أولاد تايمة وذلك رفقة وفد رسمي مكون من عدد من المنتخبين والمسؤولين على رأسهم

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أعطى عامل عمالة تارودانت انطلاق فعاليات مهرجان العنب الدولي في دورته الثانية والذي تحتضنه جماعة الكدية البيضاء ضواحي أولاد تايمة وذلك رفقة وفد رسمي مكون من عدد من المنتخبين والمسؤولين على رأسهم رئيس الجماعة ''صلاح المتوكل'' والنائب البرلماني ''عبد الصمد قيوح'' ووالده الحاج علي قيوح.

ويهدف هذا المهرجان في إطار إعطاء الدينامية الثقافية والإقتصادية لجماعة الكدية البيضة بإقليم تارودانت، و التعريف بمؤهلاتها الفلاحية والطبيعية والتي يأتي على رأسها العنب بمختلف أنواعه، والذي تشتهر به المنطقة لما له من تاريخ عريق، وهو ما جعل المسؤولين بذات الجماعة يفكرون في تثمينه وإعطائه القيمة التي يستحقها وهو الأمر الذي دفع بهم لتنظيم مهرجان خاص به.

ويسعى المنظمون من خلال هذه التظاهرة إلى جلب الفلاحين للاستثمار بالمنطقة، وذلك من خلال فتح المجال لهم، وتبسيط المساطر الإدارية والقانونية وتشجيعهم على ولوج سوق الاستثمار بتوفير الأرضية الخصبة لهم خاصة الأجانب منهم، لما سينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية بالمنطقة والاقليم ككل، وسيوفر فرص شغل قارة لمجموعة من الشباب العاطل.

ويعرف هذا المهرجان الفريد من نوعه مشاركة عدد من العارضين الذين يمثلون عدة مناطق من المغرب، إصافة إلى حضور ضيف شرف هذه الدورة، والمتمثل في وفد إسباني جاء لعرض منتوج خاص للعنب الذي تشتهر به منطقة ''فالينسيا'' الإسبانية.

وعلى هامش المعرض تشهد هذه التزاهرة إقامة سهرة فنية كبرى، يشارك فيها مجموعة من نجوم الأغنية المغربية المعاصرة، وكذا الأمازيغية وعلى رأسهم مجموعة أودادن والشاب ''البولماني'' وأولاد بنعكيدة، إضافة إلى مجموعات فلكلورية محلية.