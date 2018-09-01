 إيداع شاب عشريني السجن أزهق روح زميله بسبب أحقية الجلوس على كرسي بمقهى شعبي بشيشاوة ﻿
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إيداع شاب عشريني السجن أزهق روح زميله بسبب أحقية الجلوس على كرسي بمقهى شعبي بشيشاوة

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 03:07 إيداع شاب عشريني السجن أزهق روح زميله بسبب أحقية الجلوس على كرسي بمقهى شعبي بشيشاوة | حوادث و حقوق
إيداع شاب عشريني السجن أزهق روح زميله بسبب أحقية الجلوس على كرسي بمقهى شعبي بشيشاوة
كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن الوكيل العام باستئنافية مراكش قرر زوال اليوم السبت 29 شتنبر 2018 إحالة شاب عشريني على سجن الأوداية وذلك بعد ضلوعه في جريمة قتل شخص بأحد المقاهي الشعبية بمركز جماعة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن الوكيل العام باستئنافية مراكش قرر زوال اليوم السبت 29 شتنبر 2018 إحالة شاب عشريني على سجن الأوداية وذلك بعد ضلوعه في جريمة قتل شخص بأحد المقاهي الشعبية بمركز جماعة ''تمزكدوين'' التابعة لإقليم شيشاوة إثر توجيهه له ضربة بواسطة عصا خشبية على مستوى القلب ما أسفر عن وفاته.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن حيثيات الحادث تعود إلى صباح أول أمس الخميس، حينما كانا الجاني يجلس بأحد المقاهي بالجماعة السالفة الذكر رفقة الهالك، وذلك من أجل تناول وجبة الفطور، قبل أن تتحول جلستهما إلى خصام حاد سرعان ما تطور إلى شجار عنيف استعان فيه الشاب العشريني المنحدر من دوار ''ايت يحيا'' بجماعة إميلمايس إقليم تارودانت بعصا خشبية، موجها بها ضربة قاتلة لغريمه على مستوى القلب، شلت حركته، ليسقط في حالة جد حرجة على الأرض أمام ذهول كل الحاضرين داخل المقهى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، ليلوذ الجاني بالفرار نحو وجهة غير معلومة.

هذا واستنفر الحادث مختلف عناصر الدرك الملكي الذين هرعوا لعين المكان رفقة عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية، حيث جرت معاينة جثة الهالك قبل أن تنقل صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما باشرت عناصر الدرك تخرباتها وأبحاثها الميدانية التي أفضت لتوقيف مرتكب الجريمة بعد مرور ساعات على وقوعها، وأحيل على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات وظروف إقدامه على إزهاق روح زميله، وبعد انتهاء فترة الحراسة تم تقديمه أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، زوال اليوم السبت 29 شتنبر، والذي تابعه بتهمة الضرب والجرح المفضيين الى الموت دون نية إحداثه، ليقرر إيداعه السجن المحلي الأوداية، في انتظار تعيين أولى جلسات محاكمته.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب شيشاوة ايداع سجن شاب عشريني أزهق روح زميله شجار حول كرسي مقهى

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