المغرب يوقع مدونة السلوك من أجل عالم خال من الإرهاب بنيويورك ﻿

وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أمس الجمعة بنيويورك مدونة قواعد السلوك لعالم خال من الإرهاب، على هامش أشغال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أمس الجمعة بنيويورك مدونة قواعد السلوك لعالم خال من الإرهاب، على هامش أشغال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتهدف مبادرة ''مدونة السلوك'' التي أطلقها رئيس كازاخستان سنة 2017 إلى ضمان التعبئة السياسية الدولية لتجديد التزام المجتمع الدولي بمكافحة الإرهاب.

وتعد مدونة السلوك هاته، أداة سياسة غير ملزمة تؤكد على أهمية التزام الدول بمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف. وتهدف إلى استئصال آفة الإرهاب في أفق سنة 2045.

ورحب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بهذه المناسبة، بأهمية هذه المبادرة التي تأتي في وقت يتعين فيه على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لمكافحة آفة الإرهاب.

وقال إن المملكة، تؤكد، بتوقيعها على هذه الوثيقة، التزامها الثابت بالجهود المتعددة الأطراف في مكافحة هذه الآفة.

كما تعكس هذه الخطوة قناعة المغرب القوية بأن مكافحة الإرهاب هي مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، تتطلب التزاما عالميا وقدرة على استباق الأبعاد الناشئة للتهديد الإرهابي.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب رسخ مكانته كفاعل رئيسي في البنية الدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف، لا سيما من خلال رئاسته المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب منذ سنة 2016 ، ومساهمته الفعالة والمعترف بها في تعزيز إنجازات هذا المنتدى.