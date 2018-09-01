العنصر يحافظ على منصب الأمانة العامة بحزب السنبلة للمرة التاسعة على التوالي بحصة وصلت إلى 85 في المائة ﻿

كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي تصدر امحند العنصر لائحة النتائج الخاصة بالتصويت على الأمين العام لحزب الحركة الشعبية

شوف تيفي:

كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي تصدر امحند العنصر لائحة النتائج الخاصة بالتصويت على الأمين العام لحزب الحركة الشعبية

وأظهرت النتائج الأولية الخاصة بالتصويت، على الأمين العام الجديد لحزب الحركة الشعبية يومه السبت 29 شتنبر 2018 ، أن امحند العنصر تصدر نسبة التصويت وتجاوز منافسه مصطفى اسلالو بنسبة كبيرة.

ووفقا للأرقام شبه الرسمية التي توصلت بها ''شوف تيفي'' يومه السبت، من مصدر مطلع فإن من أصل 2500 مؤتمِر، قام بسحب أوراق التصويت 2100، ووصل عدد المصوتين 1968.

وأفاد ذات المصدر، أن اسلالو لم يحصل سوى على 15 في المائة من الأصوات في حين عاد نصيب الأسد لمحند العنصر.

وعليه يكون العنصر قد حافظ على الإبقاء على كرسي الأمانة العامة لحزب السنبلة للمرة التاسعة، على التوالي منذ 1986.