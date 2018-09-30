انتشال جثثي سيدتين من ضحايا فاجعة سيدي إفني والحصيلة بلغت 4 قتلى ونجاة طفلة صغيرة والساكنة تعبر عن سخطها اتجاه المسؤولين ''صور '' ﻿

عاينت ''شوف تيفي''، قبل قليل من يومه السبت 29 شتنبر 2018 عملية انتشال جثثي سيدتين من النسوة الأربعة اللواتي جرفتهن سيول أحد الأودية بمنطقة ''تيكتان'' التابعة لجماعة ''تنكرفا'' الواقعة على مشارف الحدود

شوف تيفي:أحمد الهلالي



عاينت ''شوف تيفي''، يومه السبت 29 شتنبر 2018 عملية انتشال جثثي سيدتين من النسوة الأربعة اللواتي جرفتهن سيول أحد الأودية بمنطقة ''تيكتان'' التابعة لجماعة ''تنكرفا'' الواقعة على مشارف الحدود الترابية بين إقليم سيدي إفني وكلميم، بعدما كانتا في عداد المفقودات منذ مساء أمس الجمعة.

وحسب ما عاينته ''شوف تيفي''، فقد عثر على السيدتين عالقتين بين بعض الأشجار التي جرفها الواد، الذي جر معه أيضا عدد من المواشي التي تعود لبعض الرحل المستقرين بمنطقة ''تيكتان''.





وشهدت المنطقة استنفارا أمنيا كبيرا من ليلة أمس، حيث حضرت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية التي انخرطت في عملية البحث عن الضحايا اللواتي جرفتهن سيول الوادي، بعدما كانوا داخل خيمة يقومون بجمع ثمار الأركان، ليباغثهن الواد الملئ بالسيول ويجرفهن، حيث لقيت سيدتين حتفهما على الفور، بعدما جرى العثور عليهن يوم أمس، وانتشلت جثثهن، فيما أنقدت سيدة طفلة صغيرة كانت ستلقى هي الأخرى حتفها لولا تدخل أحد النسوة الناجيات من الفاجعة، وانتشلتها من بين السيول، فيما ظلت سيدتين في عداد المفقودات إلى حدود ظهيرة اليوم، إذ تم العثور عليهن من طرف أحد الرعاة عالقتين بين مجموعة من الأغصان والأشجار التي أتت بها السيول من مناطق بعيدة، ونقلتا عبر سيارة نقل الأموات في اتجاه مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لسيدي إفني بأمر من النيابة العامة.

هذا وبعد العثور على هاتين السيدتين بلغ عدد ضحايا هذه الفيضانات 4 نساء وطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لاتزال ترقد بمستعجلات سيدي إفني للاستشفاء.

وفي ذات السياق ندد عدد من أبناء المنطقة بعدم اتخاد مسؤولي المنطقة التدابير اللازمة حيال النشرات الإنذارية التي بثتها مديرية الأرصاد الجوية عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وذلك لتحسيس سكان الدواوير النائية بالأخطار المحذقة بهم مؤكدين أنهم لايكلفوا أنفسهم أي عناء لإبلاغ هؤلاء كما لم يتم توقيف الدراسة، وهو الأمر الذي كان سيحدث كارثة عظمى بالمنطقة، إذ ستكون الحصيلة ثقيلة لولا الألطاف الإلهية.

وعبر هؤلاء عن حزنهم الشديد لما لحق بالمنطقة من فيضانات وسيول أودت بحياة 4 نسوة، وتسببت في عزل عدد من المواطنين عن عالمهم الخارجي، بعدما تضررت مجموعة من المحاور الطرقية التي غمرتها الأحجار، وأدت لانقطاع حركة السير والجولان، مطالبين من السلطات المحلية ومنتخبي المنطقة التدخل العاجل لإصلاح البنيات التحتية التي فضحت هشاشتها هذه الأمطار المصحوبة بالسيول.

وعلى إثر وقوع هذه الفاجعة وضع عدد من سكان إقليم سيدي إفني أياديهم على قلوبهم مخافة تكرار سيناريو فيضانات 2014، الذي تسبب في هلاك عدد من المواشي وسقوط أزيد من 25 قتيل بمنطقة بيوزكارن.