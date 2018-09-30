 ساعات بعد العثور عليها ..اعتقـــال ''مـختطفة الطفلة ''خديجـــة'' بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ساعات بعد العثور عليها ..اعتقـــال مـختطفة الطفلة خديجـــة بالبيضاء | مجتمع

ساعات بعد العثور عليها ..اعتقـــال ''مـختطفة الطفلة ''خديجـــة'' بالبيضاء

رئيس الحكومة : الدرك الملكي والنيابة العامة يحققان في مقتل الشابة حياة برصاص البحرية الملكية | بوليتيك

رئيس الحكومة : الدرك الملكي والنيابة العامة يحققان في مقتل الشابة ''حياة'' برصاص البحرية الملكية

الوزيرالرميد يُحمل مسؤولية وفاة الطالبة حياة إلى إسبانيا | بوليتيك

الوزير''الرميد'' يُحمل مسؤولية وفاة الطالبة ''حياة'' إلى إسبانيا

ضــربة صـــادمة لأعداء الــوطن.. الكونغريس الأمريكي يؤكد العلاقة التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية ويدين التواطؤ بين البوليساريو وحزب الله | بوليتيك

ضــربة صـــادمة لأعداء الــوطن.. الكونغريس الأمريكي يؤكد العلاقة التي تجمع بين الولايات المتحدة

بالفيديو.. زخات مطرية أغرقت شوارع مدينة مكناس وكشفت سوء تدبير مجلس بـوانو | مجتمع

بالفيديو.. زخات مطرية أغرقت شوارع مدينة مكناس وكشفت سوء تدبير مجلس ''بـوانو''

بالفيديو.. زخات مطرية أغرقت شوارع مدينة مكناس وكشفت سوء تدبير مجلس بـوانو | مجتمع

بالفيديو.. زخات مطرية أغرقت شوارع مدينة مكناس وكشفت سوء تدبير مجلس ''بـوانو''

بالفيديو.. الوزير المصطفى الــرميد يعترف بالخلاف داخل التحالف الحكومي : لا ندري هل سيستمر التحالف أم لا .. . | بوليتيك

بالفيديو.. الوزير المصطفى الــرميد يعترف بالخلاف داخل التحالف الحكومي : ''لا ندري هل سيستمر التحالف

ضــربة صـــادمة لأعداء الــوطن.. الكونغرس الأمريكي يؤكد العلاقة التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية ويدين التواطؤ بين البوليساريو وحزب الله | بوليتيك

ضــربة صـــادمة لأعداء الــوطن.. الكونغرس الأمريكي يؤكد العلاقة التي تجمع بين الولايات المتحدة

عــــــاجل : ساعات بعد العثور عليها ..اعتقـــال مـختطفة الطفلة خديجـــة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عــــــاجل : ساعات بعد العثور عليها ..اعتقـــال ''مـختطفة الطفلة ''خديجـــة'' بالبيضاء

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

ساعات بعد العثور عليها ..اعتقـــال ''مـختطفة الطفلة ''خديجـــة'' بالبيضاء

بتاريــخ : 30 شتنبر 2018 / 01:46 ساعات بعد العثور عليها ..اعتقـــال مـختطفة الطفلة خديجـــة بالبيضاء | مجتمع
ساعات بعد العثور عليها ..اعتقـــال ''مـختطفة الطفلة ''خديجـــة'' بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن عناصر الأمن بدائرة الليمون بالحي الحسني تمكنت قبل قليل من مساء يومه السبت 29 شتنبر2018 من إيقاف المشتبه بها في اختطاف الطفلة خديجة ، وتم تقدميها إلى مصلحة الشرطة القضائية

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن عناصر الأمن بدائرة الليمون بالحي الحسني تمكنت قبل قليل من مساء يومه السبت 29 شتنبر2018 من إيقاف المشتبه بها في اختطاف الطفلة خديجة ، وتم تقدميها إلى مصلحة الشرطة القضائية لتعميق البحث في القضية قبل تقديمها إلى أنظار النيابة العامة المختصة.

وأضـــافت ذات المصادر أن المشتبه بها التي تم ايقافها اعترفت بالمنسوب إليها ،في اختطاف خديجة البالغة من العمر 5 سنوات، والتي كانت موضوع بلاغ يتعلق بالبحث لفائدة العائلة بعدما اختفت في ظروف غامضة في الرابع والعشرين من شتنبر الجاري.

يُــــشار أنه تم العثور على خديجة صباح اليوم وعادت لمنزل عائلتها الكائن بحي الوفاق بمنطقة الحي الحسني.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب المختطفة ايقاف الأمن اختطاف×البحث

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو.. زخات مطرية أغرقت شوارع مدينة مكناس وكشفت سوء تدبير مجلس بـوانو | مجتمع

بالفيديو.. زخات مطرية أغرقت شوارع مدينة مكناس وكشفت سوء تدبير مجلس ''بـوانو''

بالفيديو.. زخات مطرية أغرقت شوارع مدينة مكناس وكشفت سوء تدبير مجلس بـوانو | مجتمع

بالفيديو.. زخات مطرية أغرقت شوارع مدينة مكناس وكشفت سوء تدبير مجلس ''بـوانو''

شاب عشريني تعرض لإعتداء خطير وتقطعات ليه يديه والأطباء آوت بسطات + فيديو | مجتمع

شاب عشريني تعرض لإعتداء خطير وتقطعات ليه يديه والأطباء '' آوت '' بسطات + فيديو

اعتقال 300 مغربي على حدود مليلية المحتلة أثناء محاولتهم عبور الحدود | مجتمع

اعتقال 300 مغربي على حدود مليلية المحتلة أثناء محاولتهم عبور الحدود

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

غريب و بالفيديو..بعد إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب السنبلة للمرة التاسعة..العنصر يعترف..أردنا من هذا المؤتمر أن يكون قطيعة مع الماضي | بــووز
منذ 3 ساعات

غريب و بالفيديو..بعد إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب السنبلة للمرة التاسعة..العنصر يعترف..أردنا من هذا المؤتمر أن يكون قطيعة مع الماضي

عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية..عملية التصويت على الأمين العام مرت في ظروف شفافة | بــووز

عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية..عملية التصويت على الأمين العام مرت في ظروف شفافة

بالفيديو..أول تصريح للعنصر بعد انتخابه أمينا عاما جديدا لحزب الحركة الشعبية للمرة التاسعة على التوالي | بــووز

بالفيديو..أول تصريح للعنصر بعد انتخابه أمينا عاما جديدا لحزب الحركة الشعبية للمرة التاسعة على التوالي

ظهور وزير الشوكولاطة بمؤتـمر الحركة الشعبية وامــتناعه عن الحديث | بــووز

ظهور وزير الشوكولاطة بمؤتـمر الحركة الشعبية وامــتناعه عن الحديث

﻿

آخر المستجدات

ساعات بعد العثور عليها ..اعتقـــال مـختطفة الطفلة خديجـــة بالبيضاء | مجتمع
منذ 19 دقيقة

ساعات بعد العثور عليها ..اعتقـــال ''مـختطفة الطفلة ''خديجـــة'' بالبيضاء

رئيس الحكومة : الدرك الملكي والنيابة العامة يحققان في مقتل الشابة حياة برصاص البحرية الملكية | بوليتيك

رئيس الحكومة : الدرك الملكي والنيابة العامة يحققان في مقتل الشابة ''حياة'' برصاص البحرية الملكية

الوزيرالرميد يُحمل مسؤولية وفاة الطالبة حياة إلى إسبانيا | بوليتيك

الوزير''الرميد'' يُحمل مسؤولية وفاة الطالبة ''حياة'' إلى إسبانيا

ضــربة صـــادمة لأعداء الــوطن.. الكونغريس الأمريكي يؤكد العلاقة التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية ويدين التواطؤ بين البوليساريو وحزب الله | بوليتيك

ضــربة صـــادمة لأعداء الــوطن.. الكونغريس الأمريكي يؤكد العلاقة التي تجمع بين الولايات المتحدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.