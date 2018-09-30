ساعات بعد العثور عليها ..اعتقـــال ''مـختطفة الطفلة ''خديجـــة'' بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن عناصر الأمن بدائرة الليمون بالحي الحسني تمكنت قبل قليل من مساء يومه السبت 29 شتنبر2018 من إيقاف المشتبه بها في اختطاف الطفلة خديجة ، وتم تقدميها إلى مصلحة الشرطة القضائية

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن عناصر الأمن بدائرة الليمون بالحي الحسني تمكنت قبل قليل من مساء يومه السبت 29 شتنبر2018 من إيقاف المشتبه بها في اختطاف الطفلة خديجة ، وتم تقدميها إلى مصلحة الشرطة القضائية لتعميق البحث في القضية قبل تقديمها إلى أنظار النيابة العامة المختصة.

وأضـــافت ذات المصادر أن المشتبه بها التي تم ايقافها اعترفت بالمنسوب إليها ،في اختطاف خديجة البالغة من العمر 5 سنوات، والتي كانت موضوع بلاغ يتعلق بالبحث لفائدة العائلة بعدما اختفت في ظروف غامضة في الرابع والعشرين من شتنبر الجاري.

يُــــشار أنه تم العثور على خديجة صباح اليوم وعادت لمنزل عائلتها الكائن بحي الوفاق بمنطقة الحي الحسني.