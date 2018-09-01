رئيس الحكومة : الدرك الملكي والنيابة العامة يحققان في مقتل الشابة ''حياة'' برصاص البحرية الملكية ﻿

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم السبت أن جهاز الدرك الملكي و النيابة العامة فتحتا تحقيقات في مقتل الشابة ''حياة'' برصاص البحرية الملكية في بحر المضيق بعدما رفض سائق زورق مطاطي مخصص للهجرة

شوف تيفي

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم السبت أن جهاز الدرك الملكي و النيابة العامة فتحتا تحقيقات في مقتل الشابة ''حياة'' برصاص البحرية الملكية في بحر المضيق بعدما رفض سائق زورق مطاطي مخصص للهجرة السرية الرضوخ لتحذيرات البحرية.

وأضـــاف العثماني في الكلمة الافتتاحية للقاء اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية المنعقدة اليوم السبت بالمقر المركزي للحزب بالرباط، بالقول: '' متألم مع المتألمين''، وزاد أنه يجب التحقيق في الواقعة مشيراً إلى أن '' النيابة العامة و الدرك الملكي شرعا في التحقيق و إن شاء الله سنعرف ماذا وقع و كيف وقع''، واعتبر ذات المتحدث أن ''المغرب ضحية للهجرة السرية و قبلة لشبكات تهريب المخدرات و البشر''.

يُــــشار أن الطالبة حياة ،لقيت مصرعها بقرطاس البحرية الملكية الأسبوع الماضي بالمضيق حين كانت تعتزم الهجرة إلى الخارج عبر قارب مطاطي.