الوزير''الرميد'' يُحمل مسؤولية وفاة الطالبة ''حياة'' إلى إسبانيا ﻿

أكــد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ،أن '' قوات البحرية الملكية لم تكن تنوي استهداف الطالبة حياة، بل زورقا إسبانيا اخترق المجال البحري المغربي ذهابا وإيابا عدة مرات''

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أكــد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ،أن '' قوات البحرية الملكية لم تكن تنوي استهداف الطالبة حياة، بل زورقا إسبانيا اخترق المجال البحري المغربي ذهابا وإيابا عدة مرات''

وأضـــاف مصطفى الرميد القيادي بحزب العدالة والتنمية خلال استضافته في برنامج تلفزيوني على قناة ''ميدي1 تيفي'' على أنه لا يجوز استعمال السلاح إلا عند الضرورة القصوى، مؤكدا أنه في هذه الحالة السلاح لم يكن موجها إلى الراحلة حياة بل للاسباني قائد الزورق.

واسترسل الرميد بالقول أن ''موضوع الزوارق التي تخترق المجال البحري المغربي أصبح يثير الاستغراب، وكان على البحرية الملكية أن تواجه هذه التصرفات بالحزم''، معتبرا أن '' ما فعله الزورق الاسباني فيه تحد لكل المغاربة، حتى أنه بات يطرح السؤال أليس للمغرب قوات لردع هذه التصرفات''.

يُــــشار أن الطالبة حياة ،لقيت مصرعها بقرطاس البحرية الملكية الأسبوع الماضي بالمضيق حين كانت تعتزم الهجرة إلى الخارج عبر قارب مطاطي.