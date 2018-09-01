بالفيديو.. زخات مطرية أغرقت شوارع مدينة مكناس وكشفت سوء تدبير مجلس ''بـوانو'' ﻿

كما كان منتظرا على غرار السنة الماضية ، تسببت الأمطار التي تهاطلت على مدينة مكناس يومي الجمعة والسبت، في فياضانات بجل شوارع المدينة والأحياء الشعبية.

شوف تيفي: م.ق

كما كان منتظرا على غرار السنة الماضية ، تسببت الأمطار التي تهاطلت على مدينة مكناس يومي الجمعة والسبت، في فياضانات بجل شوارع المدينة والأحياء الشعبية.

وحسب فيديوهات توصلت ''شوف تيفي'' بها ، فالزخات المطرية القوية كانت كافية لإغراق الشوارع والأزقة وتحويلها إلى برك وبحيرات كاملة المعالم، بأمواجها وهديرها، بعد أن تجاوز منسوب المياه الرصيف وتوغلت السيول إلى بعض المباني والإقامات السكنية..



أمطار كشفت عن هشاشة البنية التحتية بمدينة مكناس، ومع هشاشة التدبير والتسيير، بنية تحتية معتلة لم تستطع قنواتها تصريف مياه الأمطار، رغم الملايير التي صرفت ولا زالت تصرف في مشاريع تهيئة الشوارع والأحياء من طرف مجلس ''بوانو'' عمدة المدينة المحسوب على حزب ''البيجيدي''.

هــذا وقد كشفت الأمطار عن عورة بنية تحتية هزيلة وضعيفة تتخفى تحت ''زواق'' صباغة المظهر الخارجي الذي ''طار'' بعد دقائق من الغيث مما خلف استياء عارم في صفوف ساكنة المدينة من مجلس ''بوانو'' .