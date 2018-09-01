بالفيديو.. الوزير المصطفى الــرميد يعترف بالخلاف داخل التحالف الحكومي : ''لا ندري هل سيستمر التحالف أم لا .. ''. ﻿

أكـــد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بعد قوله أن هناك محاولات للدفع بالأحرار ليلعب الدور الذي كان مسنودا للأصالة والمعاصرة؛ أن طموح حزب الحمامة مشروع قائلا : '' أن يكون لحزب

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أكـــد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بعد قوله أن هناك محاولات للدفع بالأحرار ليلعب الدور الذي كان مسنودا للأصالة والمعاصرة؛ أن طموح حزب الحمامة مشروع قائلا : '' أن يكون لحزب التجمع الوطني للأحرار طموح ليكون في المرتبة الأولى شيء طبيعي له ولكل حزب ،''

وتساءل المصطفى الرميد الذي كان ضيفا على قناة ''ميدي1تيفي'' مساء يومه السبت قائلا: '' كيف للسيد الطالبي أن يتهم الحزب بالتآمر، وهو يجلس كوزير تحت رئاسة رئيس حكومة من العدالة والتنمية ؟'' مضيفا ''الطالبي العلمي عليه أن يجيب على هذا التساؤل'' معبرا عن استيائه من ''التجريح الذي يصل إلى حد الاتهام بالتآمر''

وأضــاف ذات المتحدث ''لابد أن تكون مشاكل بين التجمع الوطني للاحرار والعدالة والتنمية''، مسترسلا : ''الجنة استطلاعية قالت ما قالت والناس جاو أولوا الكلام وقالوا شي كلام على أخنوش ونحن لا يمكننا نسكتو الناس ونقولوا ليهم ها شنو تقولوا على أخنوش وها شنو ما تقولوش...''

واختتــــــم ''التحالف الحكومي سيبقى إلى 2021 وبعد ذلك لا ندري هل سيستمر أم لا يستمر ''.