مُــثير.. ''بداية الحب عثرة '' .. فيسبوكيون يسخرون من العثماني مخافة الوقوع في حب ''مُدلكة'' على خطى زميله يتيم وتشتيت ''عش'' الحكومة بعد إصابته بكسر ﻿

أثـــــار انتشار صورة ''ســعد الدين العثماني'' الأمين العام لحزب العدالة والتنمة ، وهو يضع جبيرة على رجله اليسرى و يتكأ على عصى، فضول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وسخرية كبيرة

شوف تيفي:م.ق

أثـــــار انتشار صورة ''ســعد الدين العثماني'' الأمين العام لحزب العدالة والتنمة ، وهو يضع جبيرة على رجله اليسرى و يتكأ على عصى، فضول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وسخرية كبيرة لتزامنها مع تفجر قضية الوزير يتيم ومُدلكته وتسريب فيديو للرجل وهو يتجول رفقتها بشوارع باريس بفرنسا.

وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ''برز من خلال صور مشاركتي في الجامعة الصيفية للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، مشكورة على دعوتها الكريمة، أستعين لبضعة أسابيع بعكاز للتنقل أثناء أداء مهامي، بعد وضع ضماد طبي بسبب كسر على مستوى الرجل اليسرى، إثر وعكة وقعت منذ حوالي أسبوع''

وفور نشر العثماني للتدوينة المذكورة بــادر عدد من المتتبعين إلى المطالبة بتوفير مُدلكة لرجل رئيس الحكومة على غرار زميله في الحزب والحكومة الوزير ''محمد يتيم'' الذي كان يستعين بمدلكة حين أصيب بكسر، قبل أن يقع في حبها وتسلب قلب ''السيد الوزير'' ويصطحبها لباريس ليظهرا يداً في يد قبل توقيع العقد الشرعي و قبل طلاقه من زوجته الأولى، إلا أن البعض الآخر عبر عن مخافته وطالب العثماني الاستعانة برجل حفاظا على بيت الزوجية أو ''عش'' الحكومة .

وتسرب نهار الجمعة، صور وشريط فيديو، تم تناقلها بشكل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''، يظهر خلالها الوزير يتيم مع خطيبته الشابة التي كانت تدلك رجليه بعد إصابته بكسر، والتي تصغره بأزيد من 30 سنة، وهما في شوارع باريس ممسكين بأيدي بعضهما.