 حصري وبالفيديـــــو.. عـــامل إقليم الرحامنة في جنازة مهيبـة لضحايا الفيضانات التي شهدتها المنطقة ﻿
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حصري وبالفيديـــــو.. عـــامل إقليم الرحامنة في جنازة مهيبـة لضحايا الفيضانات التي شهدتها المنطقة

بتاريــخ : 29 شتنبر 2018 / 22:59 حصري وبالفيديـــــو.. عـــامل إقليم الرحامنة في جنازة مهيبـة لضحايا الفيضانات التي شهدتها المنطقة | بوليتيك
حصري وبالفيديـــــو.. عـــامل إقليم الرحامنة في جنازة مهيبـة لضحايا الفيضانات التي شهدتها المنطقة
وجه عامل إقليم الرحامنة، تعليمات صارمة إلى مختلف المسؤولين من أجل الوقوف إلى جانب المتضررين من الفيضانات التي شهدتها المنطقة يوم الجمعة.

شوف تيفي: 

وجه عامل إقليم الرحامنة، تعليمات صارمة إلى مختلف المسؤولين من أجل الوقوف إلى جانب المتضررين من الفيضانات التي شهدتها المنطقة يوم الجمعة.

وحث ممثل وزارة الداخلية، مختلف المسؤولين على ضرورة التواجد بالمناطق المهددة بالفيضانات، داعيا إلى التجند لتفادي أي أضرار مع الأمطار المقبلة .

وحسب مصادر "شوف تيفي" فقد انتقل عامل الإقليم بنفسه إلى مختلف الدواوير التي ضربتها العاصفة الرعدية، حيث وقف على الخسائر التي عرفتها، ودعا المسؤولين من رؤساء الجماعات والقياد إلى التحرك لتفادي وقوع أي كوارث أخرى، كما قاد العامل رفقة الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري جنازة كبيرة لأحد موظفي المندوبية بالرحامنة الذي لقي مصرعه رفقة زميله المتحدر من قلعة السراغنة.

وقدم المسؤولان تعازيهما إلى أسرة الضحية، في جنازة عرفت حضورا كبيرا من المنتخبين والبرلمانيين ورجال السلطة المحلية وفعاليات جمعوية .

هـــذا وشهدت الرحامنة يوم  أمــس الجمعة فيضانات خلفت خسائر في الأرواح، إلى جانب خسائر مادية متمثلة في نفوق عدد من رؤوس المواشي وانهيار بعض المنازل في الدواوير.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الرحامنة عامل الإقليم جنازة

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